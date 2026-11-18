Quán triệt nghiêm trách nhiệm của cơ quan thuế, công chức thuế

Cục Thuế vừa có công văn yêu cầu toàn ngành quán triệt nghiêm trách nhiệm của cơ quan thuế, công chức thuế trong thi hành công vụ. Cụ thể, Công văn số 8734/CT-PC của Cục Thuế cho biết, để làm rõ trách nhiệm của cơ quan thuế, công chức thuế trong thi hành công vụ, Cục Thuế đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố; Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế thương mại điện tử phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức các quy định sau:

- Điều 598 Bộ Luật dân sự năm 2015:

“Điều 598. Bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.”

Làm sai, công chức thuế phải tự chịu trách nhiệm và bồi hoàn ngân sách. Ảnh minh họa: TN

Khoản 1, 2, 4, 6, 7, 9 và 14 Điều 17 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017:

“Điều 17. Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:

1. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật;

2. Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật;

4. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật;

6. Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định của Luật Tố cáo các biện pháp sau đây để bảo vệ người tổ cáo khi người đó yêu cầu:

a) Đình chỉ, tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người tố cáo; khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm cho người tố cáo tại nơi công tác;

b) Đình chỉ, tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính, hành vi hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người tố cáo;

khôi phục các quyền, lợi ích hợp pháp của người tố cáo đã bị xâm phạm tại nơi cư trú:

c) Áp dụng biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người tố cáo theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin về cố ý cung cấp thông tin sai lệch mà không đính chính và không cung cấp lại thông tin;

9. Áp dụng thuế, phí, lệ phí trái pháp luật; thu thuế, phí, lệ phí trái pháp luật; truy thu thuế, hoàn thuế trái pháp luật; thu tiền sử dụng đất trái pháp luật; 14. Ra quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống.”

- Điều 64 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017:

“Điều 64. Nghĩa vụ hoàn trả của người thi hành công vụ

1. Người thi hành công vụ có lỗi gây thiệt hại có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước một phần hoặc toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại.

2. Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ cùng gây thiệt hại thì những người đó có nghĩa vụ hoàn trả tương ứng với mức độ lỗi của mình và thiệt hại mà Nhà nước phải bồi thường.”.

- Tại khoản 5 Điều 16 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định như sau:

“Điều 16. Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường

5. Không thực hiện việc xác định trách nhiệm hoàn trả hoặc không xem xét, xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại.”

- Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2025:

“Điều 36. Hình thức kỷ luật đối với công chức

1. Công chức vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Cách chức, áp dụng đối với công chức lãnh đạo, quản lý;

d) Buộc thôi việc.”

Gây thiệt hại công chức thuế phải hoàn trả cho ngân sách nhà nước

Theo các quy định trên, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 đã quy định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý thuế, trong đó có các hành vi vi phạm gây thiệt hại cho người nộp thuế gồm:

(1) Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật;

(2) Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật;

(3) Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật;

(4) Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định của Luật Tố cáo các biện pháp quy định tại khoản 6 Điều 17 Luật Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 để bảo vệ người tố cáo khi người đó yêu cầu;

(5) Thực hiện hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin về cố ý cung cấp thông tin sai lệch mà không đính chính và không cung cấp lại thông tin;

(6) Áp dụng thuế, phí, lệ phí trái pháp luật; thu thuế, phí, lệ phí trái pháp luật; truy thu thuế, hoàn thuế trái pháp luật; thu tiền sử dụng đất trái pháp luật. Công chức thuế có lỗi gây thiệt hại phải có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước một phần hoặc toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại tùy theo mức độ lỗi.

Ngoài ra, công chức thuế vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Qua Công văn số 8734/CT-PC, Cục Thuế đề nghị Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp chỉ đạo công chức thuế trong phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thuế của người nộp thuế, tránh để xảy ra tình trạng chậm giải quyết cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức gây bức xúc cho người nộp thuế, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan thuế.

Nếu người nộp thuế nộp đầy đủ hồ sơ đúng quy định của pháp luật mà công chức thuế tiếp nhận hồ sơ không xử lý, chậm xử lý thì phải kiên quyết xử lý trách nhiệm theo nguyên tắc lỗi của ai người đấy chịu, lỗi của công chức thuế thì công chức thuế phải chịu trách nhiệm theo nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật./.