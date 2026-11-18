Tối 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Phúc Anh (SN 2004, trú tại xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Lê Hoàng Phúc Anh tại cơ quan công an. Ảnh CACC

Theo thông tin ban đầu, chiều 21/3, chị B. (18 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long) đến nhà một người bạn tại xã Song Phú để uống bia. Trong buổi nhậu có sự tham gia của Lê Hoàng Phúc Anh.

Sau khi kết thúc cuộc nhậu, chị B. nằm nghỉ trên võng một mình. Thấy nạn nhân ở một mình, Phúc Anh bị cáo buộc đã lợi dụng thời điểm không có người xung quanh, khống chế và đưa chị B. vào phòng ngủ.

Tại đây, Phúc Anh bị xác định đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn của nạn nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với những người có liên quan.

Theo cơ quan công an, tại cơ quan điều tra, Lê Hoàng Phúc Anh đã thừa nhận hành vi của mình.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra các quyết định tố tụng đối với Lê Hoàng Phúc Anh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.