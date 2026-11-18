Video: Hình ảnh mới nhất ông Lê Thanh Thản hầu tòa vụ CT6 Kiến Hưng

Sáng 18/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Bemes, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội Lừa dối khách hàng.

Ông Lê Thanh Thản đến toà bằng xe ô tô hạng sang.

Khoảng 8h20, ông Lê Thanh Thản đến trụ sở toà án bằng ô tô hiệu Lexus. Bước xuống xe, ông Thản vẫy tay chào những người xung quanh. Sau đó, “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản được người thân nắm tay dìu qua các bậc cầu thang để lên phòng xét xử.

Trong khi đó, từ sáng sớm, rất đông bị hại đã có mặt tại tòa. Nhiều người mang theo căn cước công dân, giấy triệu tập cùng những tập hồ sơ, hợp đồng mua bán căn hộ để tham dự phiên xử.

Ông Lê Thanh Thản vẫy tay chào mọi người.

Ngoài ông Thản, 5 bị cáo là cựu cán bộ ở Hà Nội bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông).

Trong phần thủ tục, HĐXX thông báo triệu tập 100 bị hại, người có nghĩa vụ liên quan tới phiên toà.

Luật sư đề nghị triệu tập ông Phạm Khắc Tuấn (nguyên Chủ tịch UBND quận Hà Đông cũ), Lê Cường (nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông cũ), Nguyễn Quang Ngọc là người có nghĩa vụ liên quan vụ án tới phiên xét xử.

Chủ toạ cho biết, phiên toà kéo dài nhiều ngày, sẽ triệu tập những người liên quan nếu cần thiết.

Vụ án liên quan ông Lê Thanh Thản từng được đưa ra xử hồi tháng 8/2023 nhưng trong quá trình xét xử, HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được UBND tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 nhưng sau đó, UBND TP Hà Nội không quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án.

Công ty Bemes của ông Lê Thanh Thản được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500.

Từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Bemes đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt.

Từ tháng 3/2011, ông Thản còn quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án: “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất”.

Mục đích của hành vi trên là để bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng đã xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt; khiến khách hàng tin tưởng, bỏ tiền mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng.

Cáo trạng nêu, đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013 bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Ông Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, đối với khối nhà cao tầng, vi phạm là tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Nhà thấp tầng có vi phạm tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Dự án CT6 Kiến Hưng.

Kết quả điều tra xác định, bị can Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Với nhóm cán bộ nhà nước, cáo trạng xác định Công ty Bemes của bị can Lê Thanh Thản xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu... dẫn đến không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở, xảy ra trong thời gian dài.

Các bị can là cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình, góp phần dẫn tới hậu quả gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 khách hàng mua 519 căn hộ.

Tại cơ quan điều tra, ông Lê Thanh Thản thừa nhận hành vi phạm tội. Ông Thản khai do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa hoàn thiện các thủ tục hành chính trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500.

Ngày 31/7/2019, ông Thản đề nghị được khắc phục hậu quả vụ án theo 3 phương án.

Phương án đầu tiên ông Thản đưa ra là xem xét xử lý theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Phương án thứ 2, ông Thản tự thoả thuận với người mua nhà tại toà CT6C để di dời sang dự án khu đô thị Thanh Hà - Cienco5.

Phương án thứ 3, ông Thản tự thoả thuận với người mua nhà tại toà CT6C Kiến Hưng để mua lại hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ toà nhà. Quá trình điều tra, ông Thản lựa chọn phương án này, tuy nhiên đến nay Công ty Bemes không thoả thuận được với khách hàng.