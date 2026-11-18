Video sự việc người dân ghi lại.

Trước đó khoảng 0 giờ ngày 17-11, Công an phường Tam Kỳ nhận được tin báo của người dân về việc một nam thanh niên sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nhiều người tại khu vực trước quán Festival Club (lô 11-12 Nguyễn Tất Thành, phường Tam Kỳ), gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tam Kỳ khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh. Qua kiểm tra ban đầu, xác định một nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng trên một đoạn đường Nguyễn Tất Thành, thuộc khối phố 5. Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng đã rời khỏi hiện trường, lãnh đạo Công an phường phân công nhiều tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy tìm.

Ô-tô các đối tượng liên quan.

Trong quá trình truy xét, Công an phường Tam Kỳ phối hợp Tổ tuần tra C6-911 tổ chức truy đuổi, dừng ô-tô BKS 92A-474.17 của nhóm đối tượng trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Quảng Phú. Qua làm việc, lực lượng Công an xác định, tạm giữ 3 đối tượng gồm: Phan Văn Thống (2004), Võ Quang Hoàng (2004, cùng trú xã Thăng Điền) và Đoàn Hữu Trọng (2000, trú xã Thăng An); đồng thời phát hiện, tạm giữ 1 bình xịt hơi cay đã qua sử dụng trên xe ô-tô.

Riêng đối tượng Châu Văn Tuấn (1999, trú thôn Châu Khê, xã Thăng Trường) đã bỏ chạy vào khu vực rừng cây thuộc phường Quảng Phú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát nhận định Tuấn có khả năng tìm đường trở về địa phương lẩn trốn nên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cử tổ công tác đến nhà đối tượng, gặp gỡ người thân, vận động liên lạc và khuyên Tuấn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Châu Văn Tuấn cùng tang vật.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Châu Văn Tuấn đã đến Công an phường Tam Kỳ đầu thú. Hiện Công an phường đã hoàn tất hồ sơ, tạm giữ hình sự đối với Tuấn để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường Tam Kỳ khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, không tụ tập đông người, sử dụng rượu bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi, gây rối trật tự công cộng. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ sau khi sử dụng rượu bia nhưng nhanh chóng dẫn đến xô xát, đánh nhau, gây thương tích hoặc hủy hoại tài sản.

Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cuộc sống bình yên của người dân mà còn có thể khiến người vi phạm phải chịu những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh nơi công cộng, tránh để những phút thiếu kiềm chế gây ra hậu quả đáng tiếc.

TRẦN TÂN