Sau gần bốn năm chia tay đấu trường đỉnh cao, sự trở lại của “tiểu tiên cá” không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn gợi lại nhiều cảm xúc về một trong những biểu tượng lớn nhất của bơi lội Việt Nam.

Trở lại vì tình yêu với đường đua xanh

Cuối năm 2022, Ánh Viên bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao để tập trung cho việc học tập, phát triển phong trào bơi lội cộng đồng và các dự án phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Quyết định ấy khép lại một chương huy hoàng, nhưng không đồng nghĩa với việc cô rời xa hoàn toàn môn thể thao đã gắn bó từ nhỏ. Tình yêu dành cho bơi lội vẫn được duy trì, chỉ chuyển sang một vai trò khác, gần gũi hơn với cộng đồng và thế hệ trẻ.

Sau bốn năm không thi đấu đỉnh cao, Ánh Viên sẽ có màn tái xuất đáng chờ đợi tại môn bơi Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: Tam Ninh

Tín hiệu về sự trở lại đã được Ánh Viên thể hiện tại Giải bơi, lặn tiền Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, diễn ra hồi đầu tháng 10 tại TP.HCM. Khoác áo đội tuyển Quân đội, nữ kình ngư quê Cần Thơ giành 4 HCV ở các nội dung 100m tự do, 200m hỗn hợp cá nhân, 100m ngửa và 200m ngửa. Những tấm huy chương ấy cho thấy nền tảng chuyên môn cùng cảm giác thi đấu của Ánh Viên vẫn được duy trì đáng kể, dù cô đã có khoảng thời gian dài không tham gia các cuộc tranh tài đỉnh cao.

Đáng chú ý, kình ngư sinh năm 1996 khẳng định lần trở lại này không xuất phát từ áp lực phải giành thêm huy chương hay chứng minh bản thân trước những đối thủ trẻ. Điều cô mong muốn là tiếp tục được sống với niềm đam mê, đồng thời truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu thể thao đến các thế hệ kế cận.

Đây cũng là điểm khác biệt trong tâm thế của Ánh Viên hiện tại so với thời kỳ đỉnh cao. Nếu trước đây, mỗi lần xuống nước là một cuộc chạy đua với thành tích, giới hạn và những kỳ vọng lớn lao, thì lần này, giá trị của hành trình còn nằm ở niềm vui được thi đấu và sự kết nối với những người yêu bơi lội.

Dẫu vậy, khi đã trở lại sân chơi toàn quốc, Ánh Viên chắc chắn vẫn muốn thể hiện năng lực của mình. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 ở Quảng Ninh, cô từng giành tới 9 HCV, trong đó có 7 HCV cá nhân ở các nội dung 100m, 200m và 400m tự do, 100m và 200m ngửa, 200m và 400m hỗn hợp cá nhân; cùng 2 HCV đồng đội ở nội dung 4x100m tự do hỗn hợp nam nữ và 800m hỗn hợp đồng đội nữ.

Đặc biệt, thành tích 56 giây 99 ở nội dung 100m tự do giúp cô phá kỷ lục Đại hội. Đóng góp của Ánh Viên là một trong những yếu tố quan trọng giúp đoàn Quân đội giành ngôi nhất toàn đoàn môn bơi với 15 HCV, 12 HCB và 7 HCĐ.

Thử thách từ thế hệ kình ngư trẻ

Tuy nhiên, Đại hội năm nay sẽ mang đến những thử thách không nhỏ. Sau gần bốn năm vắng bóng ở đấu trường đỉnh cao, Ánh Viên phải đối diện với một thế hệ kình ngư mới đang trưởng thành mạnh mẽ. Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thị Vân hay Nguyễn Khả Nhi đều là những gương mặt có năng lực và khát vọng khẳng định vị trí. Trong đó, Mỹ Tiên, nữ kình ngư số 1 Việt Nam hiện nay, được xem là đối trọng lớn nhất của Ánh Viên ở các nội dung cá nhân.

Khoảng cách về thời gian thi đấu, cường độ tập luyện và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt là những yếu tố Ánh Viên phải tính đến. Bốn năm không phải quãng nghỉ ngắn đối với một VĐV bơi lội, bởi tốc độ, sức bền và cảm giác nước đều cần được duy trì bằng quá trình tập luyện liên tục.

Vì vậy, khó có thể đặt kỳ vọng cô sẽ lập tức tái hiện những thành tích từng làm nên thương hiệu của mình. Ban huấn luyện đội tuyển bơi Quân đội cũng cần có sự tính toán hợp lý trong việc lựa chọn nội dung, phân bổ lịch thi đấu và bảo đảm thể lực, tránh để Ánh Viên phải dàn trải sức lực.

Dẫu vậy, kinh nghiệm thi đấu quốc tế, bản lĩnh ở những thời điểm quyết định và khả năng thích nghi với áp lực vẫn là những lợi thế đáng kể của nữ kình ngư. Với 25 HCV SEA Games, Ánh Viên hiện là VĐV giàu thành tích nhất lịch sử thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Những trải nghiệm qua nhiều giải đấu lớn sẽ giúp cô có thêm sự tự tin khi đối diện với các đối thủ trẻ. Quan trọng hơn, sự hiện diện của Ánh Viên cũng tạo ra động lực cạnh tranh, thúc đẩy các kình ngư trẻ nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Bên cạnh Ánh Viên, Quân đội còn sở hữu nhiều gương mặt đáng chú ý như Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Bảo Ngọc, Lê Huỳnh Tú Uyên, Phan Thị Thùy An và Trần Gia Phúc. Với lực lượng có chiều sâu, đoàn Quân đội đặt mục tiêu bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn môn bơi tại Đại hội năm nay.

Sự trở lại của Ánh Viên mang nhiều ý nghĩa hơn một cuộc tái xuất đơn thuần. Cô không chỉ trở lại để tìm kiếm những tấm huy chương, mà còn để tiếp tục viết câu chuyện của mình với bơi lội bằng một tâm thế mới.

Dù kết quả tại Đại hội ra sao, hình ảnh nữ kình ngư một lần nữa bước lên bục xuất phát, sẵn sàng hòa mình vào đường đua xanh, đã là điều đáng trân trọng. Bởi có những giá trị không thể đo đếm bằng thành tích hay huy chương, mà được tạo nên từ tình yêu bền bỉ, nghị lực và khát vọng cống hiến.