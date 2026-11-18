THPT Hoài Đức C 1-1 (pen: 4-5) THPT Phúc Lợi
THPT Quốc Oai 3-1 THPT Việt Hoàng
THPT Xuân Phương 1-1 (pen: 3-1) THPT IVS Thanh Oai
THPT Tự Lập 2-0 THPT Olympia
THPT Wellsrping 0-3 THPT Phan Bội Châu HĐ
THPT Nguyễn Quốc Trinh 4-0 THPT Bình Minh HĐ
THPT Đồng Quan 0-1 THPT Lê Lợi HĐ
THPT Nguyễn Du Thanh Oai 3-0 THPT Đỗ Mười
THPT Trần Quốc Tuấn 2-1 THPT Đông Mỹ
THPT Lê Quý Đôn HĐ 1-1 (pen: 5-4) THPT Phenikaa
THPT Kim Liên 2-4 THPT Hà Nội Amsterdam
THPT Chuyên Nguyễn Huệ 1-3 THPT Hữu Nghị T78
THPT Ngọc Hồi 0-0 (pen: 9-10) THPT Văn Hiến
THPT Galileo 0-5 THPT Chúc Động
THPT Thạch Bàn 1-2 THPT Tây Hồ