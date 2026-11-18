Theo Ban tổ chức, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026 tại TP HCM và một số địa phương phối hợp đăng cai. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP HCM).

Đây là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Đại hội dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia, cùng khoảng 2.000 trọng tài điều hành các hoạt động thi đấu. Chương trình gồm ba nhóm môn: Olympic, ASIAD và SEA Games, thể thao dân tộc.

Hệ thống thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 có nhiều bộ môn để các nữ vận động viên tranh tài. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, hệ thống thi đấu có nhiều môn thể thao tạo điều kiện để các nữ vận động viên ở nhiều lĩnh vực tranh tài. Ở nhóm môn Olympic, các vận động viên nữ có cơ hội tham gia điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, boxing, đấu kiếm, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn...

Trong khi đó, nhóm môn ASIAD và SEA Games tiếp tục mở rộng cơ hội tranh tài với các môn như karate, wushu, cầu mây, jujitsu, pencak silat, muay, kickboxing, thể hình, Vovinam, võ cổ truyền và khiêu vũ thể thao.

Sự đa dạng này cho thấy thể thao nữ ngày càng có nhiều không gian phát triển. Không chỉ ở những môn đòi hỏi sức mạnh, tốc độ và sức bền, các nữ vận động viên còn có cơ hội khẳng định bản thân ở những nội dung đề cao kỹ thuật, sự khéo léo, khả năng phối hợp và bản lĩnh tâm lý. Qua từng cuộc tranh tài, họ có thêm điều kiện kiểm chứng năng lực, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định thành quả tập luyện.

Không đơn thuần là sân chơi tranh huy chương, Đại hội còn là dịp đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện và lực lượng vận động viên tại các địa phương, ngành trong giai đoạn 2022-2026. Kết quả thi đấu sẽ là cơ sở để ngành thể thao phát hiện, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới những đấu trường lớn như SEA Games 34 năm 2027 tại Malaysia, Olympic Los Angeles 2028 và ASIAD 2030.

Đối với các nữ vận động viên, đây là cơ hội quan trọng để khẳng định trình độ chuyên môn, nâng cao bản lĩnh thi đấu và hướng tới những mục tiêu cao hơn ở đấu trường khu vực, quốc tế. Thành tích đạt được cũng góp phần phản ánh hiệu quả đầu tư, đào tạo và phát triển thể thao nữ tại các địa phương, ngành.

Ban tổ chức cho biết công tác chuẩn bị được triển khai theo phương châm “An toàn - Trang trọng - Chuyên nghiệp - Tiết kiệm - Hiệu quả”, tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, bảo đảm hậu cần, lưu trú, giao thông, y tế và an ninh. Công tác phòng, chống doping cũng được chú trọng nhằm duy trì môi trường thi đấu công bằng, trung thực.

Vận động viên khiêu vũ thể thao quốc gia Đặng Thu Hương và Phan Hiển. Ảnh: NVCC

Đại hội diễn ra trong bối cảnh ngành thể dục, thể thao tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh mục tiêu nâng cao thành tích, sự kiện còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng.

TP HCM là địa phương đăng cai chính, phối hợp với Hà Nội, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Phòng và Khánh Hòa tổ chức một số môn thi đấu. Sau lễ khai mạc ngày 21/11, các hoạt động tranh tài tiếp tục diễn ra theo lịch của Ban tổ chức. Lễ bế mạc dự kiến tổ chức ngày 12/12 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ.

Với quy mô và nội dung thi đấu đa dạng, Đại hội không chỉ là dịp đánh giá sức mạnh thể thao giữa các địa phương, ngành mà còn góp phần khuyến khích phụ nữ, trẻ em gái tích cực rèn luyện thể chất, tự tin theo đuổi đam mê và chinh phục những giới hạn mới.