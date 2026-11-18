Trong bài viết mới nhất trên trang chủ, AFC nhận định U17 Việt Nam đang hướng tới việc biến lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup thành màn ra mắt đáng nhớ ở đấu trường thế giới.

U17 Việt Nam sẽ có lần đầu tiên tham dự một VCK World Cup. Ảnh: VFF

AFC cũng điểm lại hành trình giành vé của thầy trò HLV Cristiano Roland tại VCK U17 châu Á 2026 ở Saudi Arabia. Chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt cuối bảng C giúp đội tuyển dẫn đầu bảng và vào tứ kết.

Dù dừng bước trước U17 Australia, U17 Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu giành suất dự World Cup. Trước đó, đội cũng đăng quang Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, nơi Chu Ngọc Nguyễn Lực được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Đáng chú ý, AFC đánh giá tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội là “ngòi nổ sáng tạo” nhờ kỹ thuật cá nhân và khả năng chuyền bóng đa dạng. Nguyễn Lực được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò quan trọng tại sân chơi thế giới.

Trong quá trình chuẩn bị, U17 Việt Nam có các đợt tập huấn tại Hàn Quốc và UAE, giành chiến thắng 2-0 trước U17 Fiji, sau đó hòa U17 Panama 1-1 tại Doha. Nguyễn Lực là người ghi bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền.

Tại FIFA U17 World Cup Qatar 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt gặp U17 Bỉ ngày 20.11, U17 New Zealand ngày 23.11 và U17 Mali ngày 26.11.

Lần đầu góp mặt ở đấu trường thế giới, U17 Việt Nam không chỉ hướng tới kết quả tích cực mà còn có cơ hội khẳng định sự tiến bộ của bóng đá trẻ, tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ hàng đầu.