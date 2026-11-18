Ngày 18/11, các trận đấu ở nhiều bộ môn như judo, vovinam, khiêu vũ thể thao, bóng chuyền bãi biển… tiếp tục diễn ra, với một số bất ngờ đáng chú ý. Trong đó, một số vận động viên đã gây bất ngờ với những chiến thắng kịch tính góp phần thay đổi thứ hạng chung của cả đoàn thể thao.

Trên bảng tổng sắp, đoàn Hà Nội đang tạm thời dẫn đầu với 75 huy chương các loại (gồm 30 HCV, 22 HCB và 23 HCĐ); trong khi đoàn TPHCM vẫn tiếp tục xếp thứ hai với 65 huy chương (23 HCV, 13 HCB và 29 HCĐ). Đây là thứ hạng không thay đổi trong những ngày qua. Tuy nhiên, nhóm 3 đoàn còn lại trong tốp 5 lại có sự thay đổi đáng kể.

Trong đó, đoàn Công an đã vươn từ vị trí thứ 4 lên thứ 3 nhờ môn khiêu vũ thể thao. Bộ đôi vận động viên Phan Hiển và Đặng Thu Hương đã giành 3 HCV, giúp đoàn Công An vượt đoàn Hà Nội để đứng đầu môn khiêu vũ thể thao tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Tổng số huy chương của đoàn Công an hiện là 50 (gồm 19 HCV, 11 HCB, 20 HCĐ).

Nhiều bất ngờ ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: BTC.

Bất ngờ tiếp theo là việc đoàn Cần Thơ đang tạm xếp ở vị trí thứ 4, tăng một bậc so với ngày hôm qua. Đoàn Cần Thơ hiện có 28 huy chương (12 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ). Việc thăng tiến của đoàn Công an và Cần Thơ đã đẩy đoàn Quân đội từ vị trí thứ 3 xuống thứ 5. Hiện đoàn Quân đội đang có 42 huy chương (12 HCV, 6 HCB, 24 HCĐ).

Dự báo, trong những ngày tới, thứ tự các đoàn thể thao tiếp tục thay đổi do nhiều môn thi đấu đã qua vòng loại, bắt đầu tới các nội dung tranh huy chương. Theo nhiều người, thứ tự các đoàn thay đổi và số lượng huy chương ở mức sát sao cho thấy sự cạnh tranh và các cuộc so tài thể thao đỉnh cao cấp Quốc gia hiện nay rất căng thẳng, kịch tính.

Ngoài nhóm 5 đoàn dẫn đầu kể trên, ở phía sau các đoàn thể thao Hải Phòng, Đồng Nai, Ninh Bình… cũng đang bám đuổi quyết liệt và hứa hẹn sẽ tạo nên những bất ngờ thú vị các ngày thi đấu tới. Ngược lại, tới ngày 18/11, một số đoàn như Cao Bằng, Lai Châu… vẫn chưa giành được huy chương nào.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đang diễn ra ở TPHCM là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. Đại hội lần này có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Đại hội dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách.