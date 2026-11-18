Buổi gặp mặt, trao thưởng cho đội tuyển bóng bàn quốc gia tổ chức vào ngày 18.11 tại Hà Nội

Ngày 18.11, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc mừng và trao thưởng đội tuyển bóng bàn quốc gia nhằm ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của Ban huấn luyện và các vận động viên (VĐV) tại giải đấu vừa diễn ra ở Malaysia.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và những cống hiến của các thành viên đội tuyển. Thành tích tại giải không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ mà còn tạo thêm niềm tin trong hành trình nâng cao vị thế của bóng bàn Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Bên cạnh việc biểu dương những kết quả đạt được, Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ cũng có những đánh giá khách quan khi một số đội tuyển trong khu vực chưa tham dự giải với lực lượng mạnh nhất. Vì vậy, toàn đội cần tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, phát huy thế mạnh, khắc phục những hạn chế, xây dựng kế hoạch chuẩn bị bài bản nhằm hướng tới thành tích cao nhất tại SEA Games 34 năm 2027.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và những cống hiến của các thành viên đội tuyển

Diễn ra từ ngày 10-14.11 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á năm 2026 chứng kiến sự trở lại ấn tượng của bóng bàn Việt Nam. Với 5 tấm huy chương, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí thứ nhì toàn đoàn.

Đáng chú ý nhất là tấm HCV nội dung đồng đội nam sau chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Malaysia trong trận chung kết. Đây cũng là lần đầu tiên sau 10 năm, bóng bàn Việt Nam trở lại ngôi vị cao nhất ở nội dung này tại giải vô địch khu vực.

Trong hành trình chinh phục ngôi vô địch, Đinh Anh Hoàng để lại dấu ấn đậm nét khi đóng góp hai trận thắng quan trọng tại chung kết. Tay vợt giàu kinh nghiệm Nguyễn Anh Tú cũng thi đấu xuất sắc, giành thêm HCV nội dung đơn nam sau khi vượt qua Nicholas Tan (Singapore) với tỉ số 4-3 trong trận chung kết đầy kịch tính.

Ngoài hai tấm HCV, đội tuyển còn giành HCB đôi nam của Nguyễn Anh Tú - Đoàn Bá Tuấn Anh, HCĐ đơn nữ của Mai Hoàng Mỹ Trang và HCĐ đôi nữ của Trần Mai Ngọc - Hoàng Trà My. Những kết quả này cho thấy sự kết hợp hiệu quả giữa kinh nghiệm của các tuyển thủ kỳ cựu và sức trẻ của lực lượng kế cận.

Thay mặt đội tuyển, HLV trưởng Vũ Văn Trung gửi lời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cùng các đối tác, nhà tài trợ. Ông khẳng định toàn đội sẽ không ngủ quên trên chiến thắng, tiếp tục nỗ lực hướng tới những mục tiêu dài hạn, trước mắt là SEA Games 34 tại Malaysia và xa hơn là vòng loại Olympic Los Angeles 2028.

Với tổng số tiền thưởng 400 triệu đồng từ Liên đoàn, lãnh đạo Liên đoàn và các đối tác, nhà tài trợ, buổi gặp mặt không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của thầy trò HLV Vũ Văn Trung mà còn cho thấy sự đồng hành ngày càng thiết thực của các nguồn lực xã hội đối với sự phát triển của bóng bàn Việt Nam.

Trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực không ngừng tăng cường đầu tư cho bóng bàn, việc tạo điều kiện để các tuyển thủ được tập huấn, thi đấu quốc tế thường xuyên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu nâng cao thành tích.

Thành công trên đất Malaysia là bước khởi đầu thuận lợi cho hành trình chuẩn bị SEA Games 34. Với sự quan tâm của ngành Thể thao, sự đồng hành của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cùng quyết tâm của Ban huấn luyện và các tuyển thủ, bóng bàn Việt Nam đang có thêm động lực để chinh phục những cột mốc mới trên đấu trường quốc tế.