Đại diện U17 Việt Nam tham dự họp kỹ thuật, hoàn tất các công tác chuẩn bị trước thềm FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Cuộc họp quy tụ gần 200 đại biểu đến từ 48 đội tuyển tham dự giải, bao gồm các cán bộ phụ trách quản lý đội bóng, an ninh, y tế và truyền thông. Với quy mô này, đây được xem là một trong những cuộc họp kỹ thuật có số lượng đại biểu tham dự đông đảo nhất mà bóng đá Việt Nam từng góp mặt tại các giải đấu quốc tế.

Tại cuộc họp, đại diện FIFA phổ biến những quy định chuyên môn, hướng dẫn về công tác tổ chức và các yêu cầu cần tuân thủ trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Những nội dung được triển khai nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa Ban tổ chức và các đội tuyển, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thi đấu.

Bên cạnh việc tiếp nhận thông tin từ FIFA, đại diện các đội tuyển còn có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý và điều hành đội bóng. Sự hiện diện của 48 đội tuyển đến từ nhiều châu lục cho thấy quy mô đặc biệt của FIFA U17 World Cup 2026, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tổ chức và vận hành giải đấu.

Ngay sau cuộc họp kỹ thuật, đại diện các đội tuyển tiếp tục tham gia chương trình khảo sát địa điểm thi đấu tại Aspire Zone, tổ hợp thể thao hiện đại nằm ở thủ đô Doha.

Tại đây, các đoàn được giới thiệu về hệ thống sân bóng, khu vực phục vụ thi đấu và trực tiếp kiểm tra điều kiện mặt sân nơi đội tuyển của mình sẽ ra quân. Hoạt động này giúp các đội nắm bắt rõ hơn về cơ sở vật chất, điều kiện thi đấu và những yêu cầu cần thiết trước khi bước vào các trận đấu chính thức.

Aspire Zone được FIFA lựa chọn làm địa điểm tổ chức phần lớn các trận đấu tại Vòng chung kết U17 World Cup 2026. Theo kế hoạch, các trận đấu từ vòng bảng đến vòng 32 đội sẽ diễn ra tập trung tại khu liên hợp này, với mật độ có thể lên tới tám trận mỗi ngày trong giai đoạn đầu.

Việc tổ chức nhiều trận đấu tại cùng một khu vực giúp các đội tuyển thuận lợi hơn trong di chuyển, đồng thời đòi hỏi công tác điều phối sân bãi, an ninh, y tế và các hoạt động phục vụ phải được triển khai chặt chẽ. Trận chung kết của giải dự kiến diễn ra ngày 13.12 tại sân vận động Khalifa International.

Toàn cảnh khu vực sân thi đấu tại Aspire Zone (Qatar), nơi diễn ra các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Đối với U17 Việt Nam, việc tham dự cuộc họp kỹ thuật và khảo sát sân thi đấu là bước chuẩn bị cần thiết trước cột mốc lịch sử lần đầu góp mặt tại FIFA U17 World Cup.

Tại bảng G, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ gặp U17 Bỉ trong trận mở màn ngày 20.11, trước khi lần lượt đối đầu U17 New Zealand vào ngày 23.11 và U17 Mali ngày 26.11.

Trong những ngày còn lại trước trận ra quân, U17 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các nội dung chuyên môn, duy trì trạng thái thể lực và tâm lý thi đấu. Dù phải đối mặt với những đối thủ có chất lượng, đội tuyển đặt mục tiêu thể hiện tinh thần quyết tâm, sự tự tin và khả năng thích nghi tại sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới.