Buổi sáng, đường đua xanh tiếp tục sôi động với những lượt tranh tài hấp dẫn của môn Canoeing (thuộc bộ môn đua thuyền). Các vận động viên Bắc Ninh thể hiện bản lĩnh qua từng nhịp chèo. Mỗi chặng đua là cuộc cạnh tranh về tốc độ, sức bền và chiến thuật.

Võ sĩ Lương Như Quỳnh (bục số 1, đoàn Bắc Ninh) giành Huy chương Vàng hạng cân nữ dưới 78kg.

Các tay chèo duy trì nhịp độ ổn định, kiểm soát hướng thuyền và tận dụng thời điểm bứt phá để tạo lợi thế. Với tinh thần thi đấu hết mình, 2 vận động viên, gồm Trần Văn Danh và Nguyễn Hoàng Duy của đoàn Bắc Ninh xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung Kayak 500m đôi nam với thành tích 1 phút 43,29 giây.

Sức nóng trên thảm đấu tiếp tục được đẩy lên cao trong buổi chiều 18/11 với những màn tranh tài quyết liệt của môn Judo. Các võ sĩ xuất sắc đến từ các địa phương, đơn vị đã thể hiện bản lĩnh, kỹ thuật và quyết tâm chinh phục thành tích cao. Những pha quật ngã mạnh mẽ, kỹ thuật khống chế đối thủ, những tình huống khóa giữ và màn phản công bất ngờ khiến các trận đấu thêm hấp dẫn. Kết thúc các nội dung thi đấu, võ sĩ Lương Như Quỳnh (đoàn Bắc Ninh) xuất sắc giành Huy chương Vàng hạng cân nữ dưới 78kg.

Được biết, ở bộ môn judo, đoàn Bắc Ninh có 10 vận động viên tham dự (7 nam, 3 nữ), tham gia 8 nội dung (4 nội dung đối kháng, 4 nội dung quyền) ở nhiều hạng cân khác nhau. Theo kế hoạch, đến ngày 20/11, các vận động viên sẽ thi đấu xong môn judo.

Tính đến 18 giờ, ngày 18/11, đoàn thể thao Bắc Ninh giành tổng số 14 huy chương tại Đại hội, trong đó có 7 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng, xếp thứ 7 trong bảng tổng sắp huy chương.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. Đại hội lần này có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội.