Vòng bảng League A khép lại rạng sáng 18/11 (giờ Hà Nội), với cả 8 suất tứ kết đã có chủ. Đáng chú ý, nhà vô địch World Cup 2026 Tây Ban Nha giành tới 15 điểm sau 6 trận, nhưng vẫn phải chấp nhận vị trí nhì bảng A3, xếp sau tuyển Anh.

Hai đội có cùng điểm số và thành tích đối đầu cân bằng, buộc phải phân định ngôi đầu bằng hiệu số bàn thắng bại. Với chỉ số +13, tuyển Anh vượt qua Tây Ban Nha (+8) để giành lợi thế hạt giống tại tứ kết.

Bồ Đào Nha cũng kết thúc vòng bảng với 15 điểm, qua đó giữ ngôi đầu A4. Tấm vé còn lại thuộc về Na Uy, đội có 9 điểm như Đan Mạch nhưng xếp trên nhờ thành tích đối đầu tốt hơn.

Anh có thể đụng độ Hà Lan tại tứ kết Nations League 2026-2027. Ảnh: Reuters.

Nếu bảng A4 có 2 đội bằng điểm phải phân định thứ hạng, cuộc cạnh tranh tại A2 còn phức tạp hơn khi Đức, Hà Lan và Hy Lạp cùng đạt 11 điểm. Sau khi xét thành tích đối đầu giữa 3 đội, Đức giành ngôi nhất, Hà Lan đứng thứ 2, còn Hy Lạp ngậm ngùi dừng bước dù có số điểm ngang bằng.

Trong khi đó, bảng A1 chứng kiến Pháp và Bỉ giành quyền đi tiếp với khoảng cách sít sao. Tuyển Pháp đứng đầu với 13 điểm, hơn Bỉ đúng 1 điểm, còn Ý xếp thứ 3 với 10 điểm và lỡ hẹn với tứ kết.

Như vậy, 4 đội nhất bảng gồm Anh, Pháp, Đức và đương kim vô địch Bồ Đào Nha sẽ được xếp vào nhóm hạt giống. Họ sẽ đối đầu với một trong 4 đội nhì bảng khác, gồm Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan và Na Uy, đồng thời có lợi thế chơi trận lượt về trên sân nhà ở tứ kết.

Thể thức bốc thăm không cho phép 2 đội cùng bảng tái đấu ngay tại tứ kết, nhưng vẫn có thể tạo ra những cuộc đối đầu đáng chờ đợi như Anh - Hà Lan hay Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha.

Lễ bốc thăm tứ kết diễn ra lúc 18h ngày 20/11 (giờ Hà Nội). Các cặp tứ kết thi đấu lượt đi và về từ ngày 25 đến 30/3/2027, chọn 4 đội thắng vào bán kết, trước khi xác định nhà vô địch Nations League vào tháng 6/2027.