Mauricio Pochettino ra mắt MU bằng chuyến làm khách trên sân Liverpool.

Phút 49 trận gặp Como hôm 21/10, Carlos Baleba lao lên áp sát người cầm bóng. Noussair Mazraoui cũng rời vị trí để theo cầu thủ nhận đường chuyền tiếp theo. Como chuyền qua cả hai. Nico Paz nhận bóng ngay trước hàng thủ MU, có đủ thời gian ngẩng đầu rồi chọc khe cho Anastasios Douvikas nâng tỷ số lên 2-0.

Sau trận thua 1-4, Bruno Fernandes cho rằng MU để đối thủ có quá nhiều thời gian xử lý bóng. Michael Carrick nhắc đến việc các cầu thủ lùi về chậm khi Como thoát được sức ép.

Sky Sports ghi nhận Como chuyền thành công 600 lần, nhiều nhất trong số các đội gặp MU tính đến thời điểm ấy. Pochettino tiếp quản một đội vừa để đối thủ cầm bóng quá dễ, vừa để lộ khoảng trống mỗi khi vài cầu thủ quyết định lao lên.

Sau 10 vòng Premier League, MU chỉ thắng một trận, thủng lưới 19 bàn và đứng thứ 18. Với tình thế ấy, Pochettino phải giúp đội phòng ngự chắc hơn ngay trong lúc tập cách giành lại bóng sớm. Pha bóng của Nico Paz cho thấy hai việc này liên quan trực tiếp với nhau.

Bài học từ Tottenham

Ở Tottenham, Harry Kane và Dele Alli thường chơi gần nhau. Khi Kane chạy về phía người cầm bóng, Alli có thể chặn đường chuyền vào giữa. Nếu Spurs giành lại bóng, cả hai đã đứng đủ gần để phối hợp tấn công. Trong ba mùa từ 2015 đến 2018, Tottenham có 801 lần đoạt bóng gần khung thành đối phương, đứng thứ tư Premier League, và 53 pha phản công nhanh, đứng thứ hai.

Trên Sky Sports, cựu tiền vệ Liverpool, Jamie Redknapp cho rằng Pochettino nên bắt đầu bằng việc cải thiện thể lực cầu thủ và chỉnh lại hàng thủ. Hai việc ấy gặp nhau ở pha bóng tại Como. Khi tiền vệ bước lên tranh bóng, hậu vệ cần đứng đủ gần để hỗ trợ. Một khi đối thủ chuyền qua được, cả đội phải quay đầu chạy về. Cứ lặp lại những pha đuổi bóng như vậy, cầu thủ sẽ mất sức mà vẫn phải chống đỡ trong thế bị động.

Bruno Fernandes cho rằng MU để Como cầm bóng quá thoải mái trong trận thua 1-4.

Kane kể Tottenham phải tập đi tập lại các bài chạy trong mùa hè. Ở MU, Pochettino chỉ có vài ngày trước trận Liverpool, rồi phải gặp Sporting và Brentford trong cùng một tuần. Theo Miguel Delaney của The Independent, ông dự định tự trả tiền mời cầu thủ và nhân viên đi ăn để sớm hiểu tập thể, thói quen có từ thời Southampton. Còn trên sân tập, việc có thể làm ngay là phân công rõ ai lao lên và ai ở lại.

Cây bút Nick Wright của Sky Sports lưu ý rằng Tottenham thời Pochettino thường nằm trong nhóm chạy nhiều nhất giải. Chelsea dưới tay ông lại kết thúc mùa 2023/24 với tổng quãng đường di chuyển ít thứ ba Premier League. Kinh nghiệm ấy cho thấy thay HLV mới chỉ là bước đầu. Cách cả đội di chuyển còn phụ thuộc vào những cầu thủ ông có trong tay.

MU có thể sửa gì ở Anfield?

Theo thống kê Premier League công bố ngày 9/11, MU đứng áp chót về tổng quãng đường di chuyển, còn Liverpool đứng cuối. Xét số lần bứt tốc, Liverpool dẫn đầu với 119 lần mỗi 90 phút, so với 96,9 của MU. Đội của Andoni Iraola thường đưa bóng lên nhanh sau khi giành lại quyền kiểm soát. Nếu có khoảng trống như Nico Paz từng được hưởng, Liverpool có thể đưa bóng đến sát vòng cấm MU chỉ sau vài đường chuyền.

Bryan Mbeumo đã có 175 lần bứt tốc sau 10 vòng, nhiều nhất trong nhóm tiền đạo. Pochettino có thể dùng tốc độ ấy để ép trung vệ Liverpool chuyền ra biên.

Khi Mbeumo lao lên, Bruno cần đứng gần để chặn đường chuyền vào giữa. Bóng ra biên thì cầu thủ chạy cánh MU mới bước lên tranh chấp, tận dụng đường biên để thu hẹp hướng chuyền của đối thủ.

Bryan Mbeumo có 175 lần bứt tốc sau 10 vòng Premier League.

Phần khó nằm ở phía sau Bruno. Baleba chấn thương gân kheo, còn Kobbie Mainoo và Youri Tielemans là cặp tiền vệ đá chính trong trận hòa Aston Villa 4-4. Nếu dùng lại bộ đôi ấy, Pochettino có thể cho một người tiến theo Bruno, người còn lại ở trước hai trung vệ. Ngoài biên, ông có thể dùng Shea Lacey từ ghế dự bị khi cần thêm sức chạy. Cầu thủ 19 tuổi từng vào sân và kiến tạo cho Matheus Cunha ghi bàn quyết định trước Roma.

Pochettino từng giảm tần suất áp sát từ xa ở PSG để phù hợp với hàng công có Messi, Neymar và Mbappé. Ở Anfield, ông cũng có thể cho MU đứng gần nhau ở giữa sân, chờ Liverpool chuyền về hoặc đưa bóng ra biên rồi mới dâng lên.

Sau vài buổi tập, thay đổi đầu tiên có thể thấy ngay ở chỗ Bruno vừa rời đi. Nếu đã có đồng đội đứng đó, Liverpool sẽ khó tìm được một người nhận bóng thoải mái như Nico Paz ở Como.