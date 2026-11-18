Giải vô địch Muay trẻ thế giới 2026 tại Hy Lạp đã khép lại với những kết quả đáng khích lệ dành cho Muay Việt Nam. Trước sự cạnh tranh của các võ sĩ trẻ quốc tế, các vận động viên Việt Nam đã thể hiện tinh thần quyết tâm, bản lĩnh thi đấu và khát vọng vươn lên để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đội tuyển Muay trẻ Việt Nam.

Nổi bật trong thành tích của đội tuyển là ba tấm huy chương vàng thuộc về Nguyễn Trần Kim Cương, Trần Huỳnh An Nhiên và Mê Thị Vân.Ở nhóm tuổi U10, Nguyễn Trần Kim Cương xuất sắc giành huy chương vàng nội dung Wai Kru, đồng thời có thêm huy chương bạc hạng cân 30kg. Trong khi đó, Trần Huỳnh An Nhiên (U12) cũng bước lên bục cao nhất ở nội dung Wai Kru và giành huy chương đồng hạng cân 44kg.

Đặc biệt, nữ võ sĩ Mê Thị Vân (U18) để lại dấu ấn khi giành huy chương vàng hạng cân 42kg và huy chương bạc nội dung Mai Muay. Thành tích ở cả đối kháng và biểu diễn cho thấy khả năng phát triển toàn diện của võ sĩ trẻ này.

Bên cạnh những tấm huy chương vàng, các vận động viên khác cũng đóng góp quan trọng vào thành tích chung. Lý Sử Lâm (U10) giành hai huy chương bạc ở nội dung Wai Kru và hạng cân 60kg. Phạm Bảo Nam (U14) giành huy chương bạc hạng cân 58kg cùng huy chương đồng Wai Kru.

Ở nhóm tuổi U16, Dương Gia Hân giành huy chương bạc hạng cân 38kg và huy chương đồng Mai Muay. Ngô Đức Thịnh cũng ghi dấu ấn với hai huy chương đồng ở hạng cân 40kg và nội dung Mai Muay.

Những gương mặt như Phạm Trần Bảo An, Võ Phan Phúc Lợi, Nguyễn Trần Bảo Trâm, Chu Hoàng Phi Long, Kiều Thị Kim Ngân, Bành Thế Minh, Đinh Văn Đức Anh và Hà Bảo Ngọc tiếp tục bổ sung những tấm huy chương quý giá cho đoàn Việt Nam.

Điểm đáng chú ý tại giải đấu năm nay là sự đóng góp của các vận động viên thuộc nhiều nhóm tuổi, từ U10 đến U18. Điều này cho thấy Muay Việt Nam đang từng bước xây dựng lực lượng kế cận, tạo nền tảng cho những mục tiêu dài hạn.

Không chỉ đạt kết quả tốt ở các hạng cân đối kháng, các võ sĩ Việt Nam còn chứng tỏ năng lực tại những nội dung biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa Muay như Wai Kru và Mai Muay.

Gia đình huấn luyện viên Nguyễn Trần Duy Nhất đóng góp vào thành tích chung của đội.

Nếu đối kháng đòi hỏi thể lực, chiến thuật và khả năng ứng biến, thì biểu diễn lại đặt ra yêu cầu cao về kỹ thuật, sự chính xác và khả năng thể hiện tinh thần truyền thống của môn võ. Việc giành huy chương ở cả hai nhóm nội dung phản ánh sự đa dạng trong công tác đào tạo và phát triển vận động viên trẻ.

Đằng sau 20 tấm huy chương là quá trình tập luyện bền bỉ, những nỗ lực của vận động viên cùng sự đồng hành của ban huấn luyện và các đơn vị đào tạo.

Với các võ sĩ còn ở độ tuổi thiếu niên, mỗi lần bước lên sàn đấu quốc tế không chỉ là cuộc cạnh tranh thành tích mà còn là cơ hội tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tâm lý và trưởng thành trong môi trường thể thao đỉnh cao.

Thành tích tại Hy Lạp vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài những tấm huy chương. Đây còn là sự ghi nhận đối với công tác đào tạo trẻ, đồng thời tạo thêm động lực để Muay Việt Nam tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng những tài năng triển vọng.

Khép lại Giải vô địch Muay trẻ thế giới 2026 với 20 huy chương, các võ sĩ trẻ Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ và để lại dấu ấn tích cực.