Cuộc hội tụ của những ngôi sao hàng đầu

Môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là cuộc đua tranh quyết liệt với sự góp mặt của hàng loạt tuyển thủ quốc gia và những tay vợt hàng đầu Việt Nam. Ảnh: VBF

Diễn ra từ ngày 16 đến 25-11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.Hồ Chí Minh), môn Cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ 170 vận động viên đến từ 17 đơn vị, tranh tài ở 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Sức hấp dẫn của giải đấu đến từ sự góp mặt của gần như đầy đủ những gương mặt xuất sắc nhất của cầu lông Việt Nam hiện nay. Trong đó có các tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát, Vũ Thị Trang, Vũ Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Thu Huyền... Đáng chú ý, nhiều vận động viên vừa trở về từ các giải đấu quốc tế và ASIAD 20, hứa hẹn những cuộc tranh tài có chất lượng chuyên môn cao.

Theo ông Nguyễn Khoa Trung Kiên, phụ trách môn Cầu lông (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), các địa phương đều cử lực lượng mạnh nhất tham dự Đại hội. Việc quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia giúp chất lượng chuyên môn được nâng lên, đồng thời khiến cuộc cạnh tranh huy chương trở nên quyết liệt hơn.

Ở nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh tiếp tục là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tay vợt từng giành huy chương vàng tại Đại hội năm 2022 đang có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và duy trì phong độ ổn định. Trong khi đó, cuộc đua đơn nam được dự báo khó lường hơn khi Nguyễn Hải Đăng phải cạnh tranh với Lê Đức Phát cùng nhiều tay vợt có trình độ khá đồng đều.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là sự xuất hiện của Nguyễn Tiến Minh. Ở tuổi 43, cựu tay vợt số 1 Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu trong màu áo TP. Hồ Chí Minh, cho thấy sức bền và niềm đam mê đặc biệt với cầu lông. Bên cạnh đóng góp chuyên môn, sự tham gia của anh cũng tạo nên sức hút cho giải đấu.

Với 25 vận động viên tham dự đủ 7 nội dung, chủ nhà TP. Hồ Chí Minh đang thể hiện quyết tâm giành vị trí dẫn đầu toàn đoàn. Tuy nhiên, sự hiện diện của những đội tuyển mạnh như Hà Nội, Bắc Ninh, Lâm Đồng và Quân đội khiến cuộc đua huy chương không dễ đoán định.

Hà Nội vượt bán kết, quyết tâm chinh phục Huy chương vàng

Tay vợt nữ Hà Nội Bùi Bích Phương thi đấu bản lĩnh góp phần đưa đội cầu lông nữ Hà Nội vào trận chung kết. Ảnh: VBF

Trong cuộc cạnh tranh giữa các trung tâm cầu lông mạnh, đội tuyển Hà Nội đang trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý. Ngày 18-11, đội nữ Hà Nội thi đấu bản lĩnh, vượt qua Đồng Nai với tỷ số 3-1 ở bán kết, qua đó giành quyền vào chung kết đồng đội nữ.

Chiến thắng này cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và khả năng cạnh tranh của các tay vợt Thủ đô. Trước một đối thủ có thực lực, đội tuyển Hà Nội đã duy trì được sự tập trung, phát huy tốt khả năng chuyên môn để giành tấm vé vào trận đấu cuối cùng. Đây cũng là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh Đại hội năm nay quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu quốc gia.

Đối thủ của Hà Nội trong trận chung kết là đội chủ nhà TP.Hồ Chí Minh, sau khi đội bóng này đánh bại Hưng Yên với tỷ số 3-0 ở trận bán kết còn lại. Đội hình TP. Hồ Chí Minh có sự góp mặt của nhiều tay vợt giàu kinh nghiệm và đang thi đấu ở cấp độ quốc gia như Vũ Thị Trang, Vũ Thị Anh Thư, Lê Ngọc Vân, Hồ Ngọc Trúc Ngân và Lê Nguyễn Ngọc Nga.

Đây được dự báo là thử thách không nhỏ với Hà Nội. Ngoài lợi thế sân nhà, TP. Hồ Chí Minh còn sở hữu lực lượng đồng đều, có chiều sâu và kinh nghiệm thi đấu tại các giải lớn. Tuy nhiên, chiến thắng trước Đồng Nai là cơ sở để các tay vợt Hà Nội thêm tự tin trước cuộc đối đầu quyết định.

Ở nội dung đồng đội nam, TP. Hồ Chí Minh cũng khẳng định sức mạnh khi vượt qua Bắc Ninh với tỷ số 3-0. Nguyễn Hải Đăng đánh bại Quốc Khánh, Nguyễn Thiên Lộc thắng Đình Đạt, còn Phan Phúc Thịnh vượt qua Thái Sơn. Trong khi đó, Lâm Đồng giành quyền vào chung kết sau chiến thắng 3-2 trước Quân đội, đội có sự góp mặt của tay vợt hàng đầu Lê Đức Phát.

Các trận chung kết đồng đội nam và đồng đội nữ sẽ diễn ra ngày 19-11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP. Hồ Chí Minh). Sau hai nội dung này, các vận động viên tiếp tục tranh tài ở những nội dung cá nhân và đôi.

Việc đội tuyển nữ Hà Nội góp mặt trong trận chung kết là dấu ấn quan trọng của cầu lông Thủ đô tại Đại hội năm nay. Trước đối thủ mạnh như TP.HCM, cơ hội giành huy chương vàng sẽ phụ thuộc vào phong độ và bản lĩnh của từng tay vợt. Dù vậy, với những gì đã thể hiện ở bán kết, Hà Nội có cơ sở để hướng tới một trận chung kết thành công, qua đó khẳng định sức cạnh tranh và vị thế của mình trên bản đồ cầu lông Việt Nam.