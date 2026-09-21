'Tiếp bước em đến trường'

Tại bản Cây Bông, xã Kim Ngân, niềm vui hiện rõ trên gương mặt chị Hồ Thị Tâm khi được cán bộ, chiến sĩ Công an đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho cháu Hồ A Dự trước thềm năm học mới.

Một mình chăm lo cho 3 người con, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nên việc chuẩn bị đầy đủ quần áo đồ dùng học tập cho các con luôn là nỗi trăn trở của chị Tâm. Món quà được trao đúng thời điểm năm học mới bắt đầu không chỉ giúp gia đình vơi bớt một phần khó khăn, mà còn là sự động viên tinh thần để các con chị có thêm niềm vui đến lớp.

Cũng tại bản Cây Bông, chị H Bớ Ni Ê có con năm nay bước vào lớp mẫu giáo lớn. Gia đình còn nhiều khó khăn, vì vậy, sự quan tâm, động viên của lực lượng Công an đã mang đến niềm vui cho cả gia đình. “Em rất mừng và cảm ơn các cô chú vì đã quan tâm, tặng quà cho cháu”, chị H Bớ Ni Ê chia sẻ.

Chương trình “Nuôi em vùng cao” hỗ trợ 108 trẻ mầm non tại xã Kim Ngân - Ảnh: N.Q.V

Không chỉ trao những phần quà trong dịp đầu năm học, nhiều năm qua, Công an tỉnh còn triển khai các chương trình hỗ trợ lâu dài, hướng đến trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nơi điều kiện học tập và sinh hoạt của các em còn nhiều thiếu thốn.

Tại Trường mầm non Kim Thủy (xã Kim Ngân), chương trình “Nuôi em vùng cao” đã trở thành điểm tựa cho nhiều trẻ em vùng biên. Theo cô Võ Thị Tường Vy, Hiệu trưởng Trường mầm non Kim Thủy, đây là năm thứ 5 chương trình tiếp tục hỗ trợ 108 trẻ mẫu giáo tại 3 điểm trường Ho, Cây Bông và Khe Khế.

“Ở vùng biên cương vẫn còn những trẻ rất nghèo, vì vậy con đường đến trường của các em còn nhiều khó khăn, vất vả. Từ khi có chương trình hỗ trợ, trẻ đến trường thường xuyên hơn, tỉ lệ chuyên cần đạt trên 95%”, cô Võ Thị Tường Vy cho biết.

Đằng sau những bữa ăn của trẻ là sự kết nối, vận động nguồn lực xã hội của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị. Từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với các câu lạc bộ, nhà hảo tâm cùng các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng chương trình “Nuôi em vùng cao” tại Trường mầm non Kim Thủy, xã Kim Ngân đã được duy trì trong 5 năm qua, hỗ trợ bữa ăn chính của trẻ tại các điểm trường. Thượng tá Trương Thị Lệ Thủy, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh, cho biết Ban Thanh niên đã kết nối với các câu lạc bộ: “Trái tim hồng”, “Ước mơ xanh” để triển khai chương trình. Qua 5 năm, có 464 trẻ được hưởng lợi, với tổng kinh phí hơn 630 triệu đồng.

“Chương trình góp phần chăm lo dinh dưỡng, giúp các cháu phát triển toàn diện; phụ huynh rất phấn khởi, đồng thời góp phần duy trì việc phổ cập giáo dục mầm non và bảo đảm 100% trẻ trong độ tuổi đến trường”, thượng tá Trương Thị Lệ Thủy chia sẻ.

Từ những phần quà đầu năm học đến những bữa ăn được duy trì đều đặn, các chương trình an sinh xã hội của Công an tỉnh đang hướng đến nhu cầu thiết thực nhất của trẻ em vùng khó. Với các em, đó có thể là một bộ quần áo mới, sách vở hay bữa ăn đủ đầy. Với phụ huynh, đó là sự sẻ chia giúp vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống.

Và hơn hết, phía sau mỗi hoạt động là mong muốn để những đứa trẻ ở vùng sâu, vùng xa không phải bỏ lại giấc mơ học tập vì hoàn cảnh gia đình, để mỗi năm học mới thực sự bắt đầu bằng niềm vui đến trường.