Thu BHYT học sinh ở Quảng Trị: Cần thống nhất thời điểm

Nhiều phụ huynh tại Quảng Trị phản ánh về việc thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh từ lớp 2 trở lên có giá trị sử dụng đến ngày 31/12/2026; tuy nhiên, vào đầu năm học, một số trường trên địa bàn đã thông báo thu BHYT.

Theo phụ huynh, việc "gối đầu" thu quá sớm, trong khi thẻ BHYT còn hạn tới gần 4 tháng, vô tình gây gánh nặng cho phụ huynh vào đầu năm học.

Góc nhìn từ nhà trường và chính quyền địa phương

Liên quan đến nội dung trên, trao đổi với PV, cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đức Ninh, phường Đồng Hới cho biết: "Nhà trường cũng bám sát Công văn số 2299 của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Trị ngày 10/8/2026 về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2026 – 2027, đã cho bộ phận y tế làm kế hoạch thông báo thu tiền BHYT của học sinh năm học này.

Trong đó, lớp 1 thu tiền BHYT chậm nhất là ngày 30/9/2026 hoàn thành; còn các khối từ khối 2 đến khối 5 chậm nhất là ngày 15/11/2026 hoàn thành. Các cô chủ nhiệm căn cứ vào các khối lớp đó để thu tiền".

Khi phản ánh nội dung trên, đại diện phòng Văn Hóa - Xã hội phường Đồng Hới cho biết, phường đang làm kế hoạch các khoản thu đầu năm trong đó có BHYT. Việc Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) có thông báo đến các trường thực hiện thu BHYT học sinh thì phường cũng không nắm được.

Thông báo mức thu BHYT học sinh tại Trường Tiểu học Đức Ninh.

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Lê, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Lý, phường Đồng Hới cho biết, đến tại thời điểm này, nhà trường chưa thu bất cứ một khoản tiền gì kể cả BHYT. Trường đang chờ hướng dẫn về các khoản thu nộp của Sở Giáo dục và Đào tạo và hơn nữa, đầu năm trường cũng có quá nhiều việc phải làm.

"Đối với kế hoạch thu nộp thì nhà trường phải họp lại, trên cơ sở thực tế của trường, thực tế của phụ huynh học sinh thì mới làm ra được một bản thu nộp chi tiết. Nhưng đầu năm học nhà trường bận rất nhiều việc nên chưa làm được", Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Lý Nguyễn Thị Lê cho biết thêm.

Theo phụ huynh, viêc "gối đầu" thu quá sớm, trong khi thẻ BHYT còn hạn đến 31/12/2026 vô tình gây gánh nặng cho phụ huynh vào đầu năm học.

Tại xã Phong Nha, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Nha Trần Hương Lâm cũng cho biết, đến thời điểm này, 100% các trường học trên địa bàn chưa triển khai thu bất cứ khoản tiền gì kể cả BHYT.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội nói gì?

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chỉ đưa ra mốc thời hạn cuối cùng để các trường thực hiện. Theo đó, đối với đối tượng là học sinh lớp 1, hoàn thành chậm nhất ngày 30/9/2026. Còn đối với đối tượng từ lớp 2 trở lên thì BHXH hướng dẫn nộp chậm nhất ngày 15/11/2026.

"Thông báo về hai mốc thời gian đơn vị yêu cầu như vậy nhưng vấn đề thời điểm nộp, quá trình tổ chức thu của các trường thì đơn vị không can thiệp", ông Nguyễn Minh Tuấn cho hay.

"Nhiệm vụ thu BHYT là nhiệm vụ chính trị mà nhà trường phải kiêm nhiệm thêm ngoài nhiệm vụ chính là giảng dạy. Cho nên trong quá trình thu, các cô cũng sẽ vất vả, cũng muốn cuốn chiếu cho xong nhiệm vụ để tập trung cho công tác chuyên môn", đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện BHXH tỉnh Quảng Trị: "Đối với học sinh từ lớp 2 trở lên (hạn thẻ BHYT 31/12/2026) thì chậm nhất ngày 15/11, các trường hoàn thành toàn bộ danh sách, tra cứu mã sổ, nộp tiền BHYT. Như vậy, BHXH tỉnh sẽ có khoảng 1 tháng để hoàn thành dữ liệu, cấp thẻ BHYT mới cho học sinh. Tuy nhiên, qua theo dõi các năm thì chúng tôi thấy rằng cũng còn nhiều trường đặc biệt là các huyện (cũ) thì họ cũng thu lắt nhắt qua tháng 11, tháng 12".

Theo BHXH tỉnh Quảng Trị, hàng năm, văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên của BHXH tỉnh đều được gửi sớm đến các cơ sở quản lý giáo dục để có căn cứ tích hợp vào văn bản hướng dẫn các khoản thu đầu năm, giúp các đơn vị chủ động trong kế hoạch thu của năm.

Khi PV trao đổi về việc cần thống nhất một mốc thời gian chung về thu BHYT trên địa bàn nhằm tránh gây xôn xao dư luận và cũng giảm bớt gánh nặng kinh tế cho phụ huynh dịp đầu năm học, đại diện BHXH tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận và cho biết sẽ sớm trao đổi, làm việc lại với các cơ quan quản lý ngành giáo dục để có phương án triển khai đồng bộ, thấu đáo hơn.