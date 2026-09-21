Tạo dựng nét đẹp văn hóa giao thông cho học sinh Thủ đô

Học sinh Thủ đô được trang bị những kiến thức về An toàn giao thông bổ ích.

Ngày 21/9, Trường Phổ thông Phùng Hưng (Sóc Sơn, Hà Nội) phối hợp cùng Công an TP Hà Nội và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 tổ chức chuyên đề: "Tuyên truyền kiến thức pháp luật trật tự an toàn giao thông và Hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn".

Nằm trên địa bàn xã Sóc Sơn – khu vực đang phát triển nhanh về hạ tầng giao thông với nhiều tuyến đường huyết mạch, mật độ phương tiện lưu thông cao, Trường Phổ thông Phùng Hưng luôn đặt vấn đề an toàn học đường lên hàng đầu. Vì vậy, chương trình tuyên truyền được thiết kế sinh động, trực quan và giàu tính tương tác.

Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn đưa ra nhiều câu hỏi tình huống cho các em học sinh trả lời.

Với vai trò báo cáo viên, Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn - Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 đã nêu ra những dẫn chứng thực tế sinh động, gần gũi và các tình huống giao thông thường gặp, các em học sinh đã được trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích.

Trong đó, các em hiểu rõ tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cách thắt quai đúng quy cách để bảo vệ vùng đầu. Hiểu và tuân thủ đúng tín hiệu đèn, biển báo: Ôn lại hệ thống biển báo giao thông đường bộ, quy tắc đi đúng làn đường, phần đường quy định.

Cán bộ Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 cũng hướng dẫn những lưu ý quan trọng cho các em học sinh khi đi xe đạp, xe đạp điện hay cách xử lý tình huống bất ngờ trên đường để đảm bảo an toàn tối đa cho bản thân và người xung quanh.

Học sinh nắm bắt được nhiều bài học quý giá khi tham gia giao thông.

Ý nghĩa lớn nhất của chương trình không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức hay kỹ năng ngắn hạn, mà chính là góp phần hình thành ý thức và văn hóa giao thông bền vững cho các em học sinh. Khi nhận thức được ranh giới mong manh giữa sự an toàn và nguy hiểm trên đường, mỗi học sinh sẽ tự giác chấp hành luật lệ giao thông bằng tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, thay vì chỉ đối phó với lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, chương trình còn tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực. Mỗi em học sinh sau khi tham gia buổi tuyên truyền sẽ trở thành một "tuyên truyền viên nhí" ngay trong gia đình và cộng đồng nơi mình sinh sống, nhắc nhở cha mẹ, bạn bè cùng chung tay xây dựng môi trường giao thông văn minh.

Sự phối hợp hiệu quả giữa Trường Phổ thông Phùng Hưng, Công an TP Hà Nội và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 là mô hình điểm sáng trong việc kết hợp giữa Gia đình – Nhà trường – Xã hội. Qua đó khẳng định quyết tâm của nhà trường trong việc xây dựng "Trường học an toàn - Học sinh thân thiện"; đồng thời thể hiện sự chủ động, sát sao của lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa tai nạn giao thông từ gốc.