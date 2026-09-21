Khoa Chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức chào đón tân sinh viên

Chương trình chào mừng tân sinh viên K29 của Khoa Chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức.

Năm học 2026-2027, Khoa Chính trị - Luật đón 190 tân sinh viên theo học 4 ngành: Luật, Luật Kinh tế, Chính trị học và Quản lý nhà nước.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Văn Tuấn và các đại biểu, sinh viên dự chương trình.

Tại chương trình, các tân sinh viên được giới thiệu về truyền thống, chương trình đào tạo, môi trường học tập và các hoạt động của Khoa. Đây cũng là dịp để sinh viên khóa mới giao lưu, làm quen với thầy cô, bạn bè, tạo tâm thế tự tin, chủ động trước khi bước vào năm học mới.

Trưởng khoa Chính trị - Luật Lê Văn Minh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Lê Văn Minh, Trưởng khoa Chính trị - Luật nhấn mạnh, các tân sinh viên cần xác định rõ mục tiêu học tập, nuôi dưỡng niềm đam mê với ngành nghề đã lựa chọn; chủ động nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và nâng cao thể chất. Khoa sẽ đồng hành cùng sinh viên, xây dựng môi trường học tập nghiêm túc, hiện đại, minh bạch; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Văn Tuấn và các đại biểu trao thưởng, học bổng cho các sinh viên có thành tích trong học tập và hoạt động Đoàn.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Khoa và các nhà tài trợ đã trao thưởng cho thủ khoa, sinh viên xuất sắc, trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó và khen thưởng sinh viên có thành tích trong công tác Đoàn.