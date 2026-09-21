Nhạc viện TP.HCM hoàn thành đợt khảo sát đánh giá ngoài

Ban giám đốc Nhạc viện TP.HCM tặng hoa và quà cám ơn các thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

Chiều 21.9, Nhạc viện TP.HCM tổ chức Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục. Hoạt động do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng thực hiện, từ ngày 17-21.9.2026.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài gồm 9 thành viên và 1 giám sát, do GS.TSKH Bùi Văn Ga, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT làm Trưởng đoàn. Trong 5 ngày làm việc, đoàn đã nghiên cứu hồ sơ, minh chứng; khảo sát thực tế; phỏng vấn các bên liên quan và làm việc với các đơn vị của Nhạc viện nhằm đưa ra những nhận định về chất lượng hoạt động của nhà trường.

Ghi nhận bề dày đào tạo và hoạt động phục vụ cộng đồng

Tại phiên bế mạc, GS.TSKH Bùi Văn Ga và các chuyên gia trong đoàn đã trình bày báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức. “Đây là lần đầu tiên đoàn thực hiện đánh giá một cơ sở đào tạo âm nhạc có tính đặc thù cao, khác với các cơ sở giáo dục đại học thuộc những lĩnh vực như kỹ thuật, kinh tế hay sư phạm...”, GS Bùi Văn Ga nói.

GS.TSKH Bùi Văn Ga trình bày báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức

Trong quá trình đánh giá, đoàn đã phỏng vấn nhiều nhóm đối tượng gồm lãnh đạo nhà trường, giảng viên, cán bộ quản lý, đoàn thể, nhà tuyển dụng, nhân viên hỗ trợ, người học và cựu người học; đồng thời khảo sát cơ sở vật chất. Riêng hoạt động phỏng vấn qua điện thoại được thực hiện với 249 người, trong đó có 216 người trả lời, đạt tỉ lệ khoảng 87%.

Đoàn đánh giá trên bốn lĩnh vực gồm đảm bảo chất lượng về chiến lược; đảm bảo chất lượng về hệ thống; đảm bảo chất lượng trong thực hiện các chức năng; và kết quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng,... Việc đánh giá được thực hiện theo các tiêu chuẩn, tiêu chí do Bộ GD&ĐT quy định.

Theo nhận định của đoàn, Nhạc viện TP.HCM có truyền thống hơn 70 năm, đào tạo đa cấp phù hợp với tính đặc thù của lĩnh vực âm nhạc. Đội ngũ giảng viên được đánh giá có uy tín, tận tâm, nhiều kinh nghiệm trong đào tạo và sáng tác. Nhạc viện cũng mời nhiều giảng viên thỉnh giảng có kinh nghiệm thực tiễn từ bên ngoài tham gia giảng dạy, qua đó giúp người học tiếp cận gần hơn với môi trường nghề nghiệp.

Tiết mục nghệ thuật phục vụ chương trình Bế mạc

Đoàn cũng ghi nhận việc Nhạc viện kết hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học, sáng tác và phục vụ cộng đồng. Trong đó, các hoạt động văn hóa, âm nhạc, phổ biến văn hóa truyền thống và phục vụ đời sống tinh thần của người dân TP.HCM được đánh giá là một trong những nội dung nổi bật.

Bên cạnh đó, nhiều cựu sinh viên của Nhạc viện TP.HCM đã trở thành những nghệ sĩ hoạt động thành công trong nghề nghiệp, góp phần xây dựng vị thế của ngành đào tạo âm nhạc Việt Nam.

Đoàn đánh giá chi tiết 25 tiêu chuẩn, gồm các nội dung về tầm nhìn, sứ mệnh và văn hóa; quản trị; lãnh đạo và quản lý; quản trị chiến lược; chính sách đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; quản lý nguồn nhân lực; tài chính và cơ sở vật chất; quan hệ đối ngoại; hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong; tự đánh giá và đánh giá ngoài; nâng cao chất lượng; tuyển sinh, kết quả đào tạo...

Cần cải thiện nguồn lực, cơ sở vật chất, nâng cao năng lực tự chủ

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo sơ bộ cũng chỉ ra một số khó khăn của Nhạc viện TP.HCM. Theo đoàn đánh giá, nguồn lực đầu tư còn thấp, khuôn viên chật hẹp, hệ thống công nghệ thông tin chưa được nâng cấp thường xuyên, quyền tự chủ được giao còn hạn chế…

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho biết nhà trường đặc biệt trân trọng tinh thần làm việc khách quan, chuyên nghiệp, trách nhiệm và xây dựng của đoàn chuyên gia

GS.TSKH Bùi Văn Ga cho biết, báo cáo sơ bộ của đoàn là cơ sở để nhà trường tiếp tục rà soát, cải tiến, trong đó kiểm định được đặt trong chu trình cải tiến chất lượng liên tục.

Từ kết quả khảo sát, đoàn đánh giá ngoài đưa ra một số kiến nghị để Nhạc viện TP.HCM tham khảo trong chu kỳ tiếp theo. Trong đó, Nhạc viện nên rà soát tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu chiến lược để điều chỉnh cho phù hợp với thời đại trí tuệ nhân tạo, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và chiến lược phát triển giáo dục đại học.

Một nội dung được nhấn mạnh là chuẩn bị kịch bản trước khả năng quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống giáo dục đại học và cấu trúc quản trị bên trong Nhạc viện. Đoàn cũng đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, số hóa và lưu trữ tài liệu, đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy thông qua ứng dụng AI.

Bên cạnh đó, Nhạc viện cần có chiến lược đầu tư phát triển đội ngũ và cơ sở vật chất; nâng cao năng lực tự chủ. Đoàn cũng kiến nghị Nhạc viện tham gia các bảng xếp hạng đại học thế giới, mở rộng giao lưu quốc tế, phát triển các chương trình đào tạo trực tiếp bằng tiếng Anh, thực hiện công nhận văn bằng, chứng chỉ và trao đổi sinh viên với các cơ sở đào tạo trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại bế mạc, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho biết nhà trường đặc biệt trân trọng tinh thần làm việc khách quan, chuyên nghiệp, trách nhiệm và xây dựng của đoàn chuyên gia.

“Qua báo cáo sơ bộ, nhà trường ghi nhận các đánh giá và khuyến nghị của đoàn chuyên gia, xem đây là cơ sở để nhìn nhận hoạt động của Nhạc viện một cách khách quan, toàn diện và có hệ thống.

Nhà trường nhận thức rằng, kiểm định chất lượng không phải là điểm kết thúc của một quá trình mà là một mắt xích quan trọng trong chu trình cải tiến chất lượng liên tục”, NSND Quốc Hưng nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, sau đợt khảo sát, nhà trường sẽ nghiên cứu, tiếp thu các nhận định và khuyến nghị; rà soát những nội dung còn hạn chế, xây dựng kế hoạch cải tiến cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và nguồn lực thực hiện.

GS.TSKH Bùi Văn Ga và TS.NSND Đỗ Quốc Hưng thực hiện nghi thức ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát

Nhà trường cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong, tăng cường văn hóa chất lượng, nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và đáp ứng ngày càng tốt hơn kỳ vọng của người học cũng như các bên liên quan.

Kết thúc đợt khảo sát, GS.TSKH Bùi Văn Ga và TS.NSND Đỗ Quốc Hưng đã thực hiện nghi thức ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Nhạc viện TP.HCM.