Khảo sát việc thành lập Trường Văn hóa CAND tại Đồng Nai

Tham gia đoàn có Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai; đại diện các phòng nghiệp vụ Công an TP Đồng Nai, Văn phòng UBND TP Đồng Nai cùng các sở, ngành liên quan.

Theo phương án, cơ sở trước đây là trụ sở Công an Bình Phước (cũ) có quỹ đất, công trình và hạ tầng thuận lợi để cải tạo, chuyển đổi công năng phục vụ giáo dục. Dự kiến 5 khối nhà được cải tạo thành phòng học, bố trí 44 lớp, đáp ứng khoảng 1.540 học sinh. Khu nội trú có khoảng 133 phòng, đáp ứng từ 642 đến 844 học sinh. Ngoài ra còn có nhà ăn, khu sinh hoạt, nhà thể chất và các công trình phụ trợ.

Đại diện các đơn vị làm việc tại buổi khảo sát.

Trường Văn hóa CAND dự kiến không chỉ đáp ứng nhu cầu đào tạo mà còn góp phần hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo phương án, nhà trường hướng tới bảo đảm 100% chi phí giáo dục, đào tạo, ăn và ở nội trú cho học sinh.

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo Công an TP Đồng Nai thống nhất với chủ trương của Bộ Công an, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện phương án đầu tư, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên. Kết luận buổi khảo sát,

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị Công an TP Đồng Nai phối hợp các sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về pháp lý, tổ chức bộ máy, chương trình giáo dục, kinh phí, cơ sở vật chất và trang thiết bị, phấn đấu để Trường Văn hóa CAND triển khai trong học kỳ II, năm học 2026-2027.