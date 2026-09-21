Trường Đại học Tiền Giang: Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe cho sinh viên

Hơn 300 sinh viên khóa 26 tham dự chương trình được các bác sĩ tư vấn các kiến thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần và sức khỏe sinh sản.

Chương trình thu hút khoảng 300 sinh viên tham gia, ưu tiên tân sinh viên khóa 26, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn chuyển tiếp từ bậc phổ thông lên đại học.

Nội dung chương trình tập trung vào 2 chuyên đề gồm: Sức khỏe tâm thần và sức khỏe sinh sản.

Ở chuyên đề sức khỏe tâm thần, sinh viên được cung cấp kiến thức nhận diện, ứng phó với stress, lo âu do áp lực học tập, thi cử, tài chính, định hướng nghề nghiệp và các mối quan hệ xã hội; đồng thời, được hướng dẫn kỹ năng quản lý cảm xúc, cân bằng cuộc sống và tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết.

Các sinh viên nhận quà khi tham gia trả lời các câu hỏi về kiến thức chăm sóc sức khỏe.

Đối với sức khỏe sinh sản, chương trình cung cấp kiến thức về giới tính, tình yêu an toàn, sự đồng thuận, các biện pháp tránh thai, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn và bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Với hình thức giao lưu, tư vấn trực tiếp, trắc nghiệm kiến thức và xử lý tình huống thực tế, sinh viên có cơ hội trao đổi với chuyên gia, bác sĩ chuyên khoa. Chương trình cũng bố trí không gian tư vấn riêng đối với những trường hợp có nhu cầu trao đổi chuyên sâu, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh và thân thiện.