Theo Chương trình hành động về tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục vừa được Bộ GD&ĐT ban hành, các hoạt động giáo dục phải được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định; thực hiện nghiêm tinh thần “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”.

Chấm dứt nâng điểm, làm đẹp học bạ trong nhà trường. Ảnh minh hoạ

Đến hết năm học 2026-2027, 100% cơ sở giáo dục phải tổ chức quán triệt, phổ biến quy định của pháp luật, quy tắc ứng xử và yêu cầu về trung thực, liêm chính, trách nhiệm đến cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục và người học.

Chương trình yêu cầu nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi gian lận trong thi cử, nghiên cứu khoa học; hành vi nâng điểm, làm sai lệch học bạ và những hành vi thiếu trung thực khác trong giáo dục.

Ít nhất 95% cơ sở giáo dục phổ thông và 100% cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải ứng dụng công nghệ số, cơ sở dữ liệu trong quản lý hồ sơ, học bạ, điểm số và hỗ trợ giám sát quá trình thi, kiểm tra, đánh giá.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục rà soát, loại bỏ hoặc tinh gọn các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao không thiết thực, gây áp lực thành tích; không sử dụng đơn thuần điểm số, kết quả thi để xếp hạng hoặc đánh giá thi đua giữa các địa phương và cơ sở giáo dục.

Các Sở GD&ĐT không giao chỉ tiêu về tỉ lệ đỗ tốt nghiệp, tỉ lệ học sinh giỏi mang tính áp đặt, gây áp lực thành tích cho cơ sở giáo dục và giáo viên. UBND cấp xã không đưa tiêu chí xếp hạng điểm thi, thành tích thi cử vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hoặc tiêu chí thi đua, khen thưởng của địa phương.

Để thực hiện “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”, Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy chế thi, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và quản lý văn bằng, chứng chỉ theo hướng công khai, minh bạch, phản ánh đúng năng lực thực chất của người học.

Các quy định về liêm chính học thuật, phòng, chống đạo văn, gian lận bằng công nghệ và ứng xử trung thực trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học tiếp tục được hoàn thiện. Người học phải được hướng dẫn trích dẫn nguồn, tôn trọng bản quyền, sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm; phòng, chống việc làm thay, đạo văn hoặc sử dụng công nghệ để giả mạo kết quả.

Các cơ sở giáo dục phải tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử, tuyển sinh và kiểm định chất lượng bảo đảm khách quan, trung thực, phản ánh đúng năng lực, phẩm chất của người học; không đánh đổi chất lượng thực chất lấy những chỉ tiêu hình thức.

Nhà trường phải phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi gian lận, nâng điểm, sửa kết quả, làm thay sản phẩm, làm sai lệch hoặc hợp thức hóa hồ sơ, dữ liệu, kết quả học tập và kết quả giáo dục của người học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu chấm dứt tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, chạy theo thành tích; không tự đặt thêm các loại hồ sơ, sổ sách, kế hoạch ngoài quy định hoặc không phục vụ trực tiếp hoạt động quản trị, chuyên môn.

Các cơ sở giáo dục phải cắt giảm những cuộc họp, phong trào hình thức để giáo viên có thời gian tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy và hỗ trợ học sinh; công khai hoạt động thu - chi tài chính, tuyển sinh, đánh giá, thi đua, khen thưởng để người học, cha mẹ người học và xã hội giám sát.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm theo quy định nếu để xảy ra tình trạng chạy theo thành tích, gian lận học thuật, ép buộc học thêm hoặc yêu cầu giáo viên lập hồ sơ, sổ sách trái quy định.