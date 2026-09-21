Trường học đầu tiên ở Đắk Lắk thông báo không thu hộ Quỹ Hội cha mẹ học sinh

Thầy và trò Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi trong 1 hoạt động trải nghiệm. (Ảnh: NT)

Tự nguyện không có nghĩa là chia đều

Ngày 21/9, TS Phan Bá Lê Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk, ký thông báo về việc không tổ chức thu, thu hộ kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm học 2026-2027.

Đây là trường học đầu tiên tại Đắk Lắk công khai thông báo không thu hộ khoản kinh phí này qua nhà trường.

Theo đó, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đưa vào các khoản thu của trường. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và giáo viên chủ nhiệm không trực tiếp thu, giữ hoặc quản lý.

Nhà trường đồng thời yêu cầu không quy định mức đóng góp, không giao chỉ tiêu và không yêu cầu cha mẹ học sinh nộp kinh phí cho trường hoặc giáo viên chủ nhiệm.

Trao đổi về quyết định này, TS Phan Bá Lê Hiền cho biết, nhà trường không muốn việc đóng góp làm tăng thêm gánh nặng cho phụ huynh. Trường cũng mong muốn thực hiện nghiêm quy định, làm gương và lan tỏa cách làm phù hợp tới các cơ sở giáo dục khác.

Thông báo nêu rõ, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp được hình thành từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và những nguồn tài trợ hợp pháp khác.

“Việc ủng hộ phải hoàn toàn tự nguyện; không được chia bình quân mức đóng góp, ép buộc hoặc vận động theo cách áp đặt dưới bất kỳ hình thức nào. Ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và công khai theo quy định”, thông báo nêu.

Điều này cũng có nghĩa nhà trường không “xóa” Ban đại diện cha mẹ học sinh hay phủ nhận những hoạt động phối hợp cần thiết giữa gia đình và nhà trường.

Điểm đáng chú ý là tách bạch vai trò quản lý tiền: nhà trường và giáo viên không đứng ra thu hộ, còn Ban đại diện phải tự quản lý, công khai và chịu trách nhiệm về khoản kinh phí tự nguyện.

Theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức này được thành lập để phối hợp với nhà trường trong các hoạt động giáo dục. Kinh phí hoạt động phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện và không được sử dụng cho những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của nhà trường.

Không dùng Quỹ hội để “gánh” việc của trường

Nhà trường đặc biệt lưu ý không được sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh để bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trường học, trông giữ phương tiện, vệ sinh trường lớp hoặc khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Khoản kinh phí này cũng không được dùng để mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học; sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng công trình của trường.

Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phổ biến đầy đủ thông báo đến cha mẹ học sinh và tuyệt đối không tổ chức thu, thu hộ, giữ hoặc quản lý kinh phí của Ban đại diện.

Quyết định của Trường THPT số 1 Nguyễn Trãi đưa ra thông điệp rõ ràng: sự đồng hành của phụ huynh là cần thiết, nhưng mọi đóng góp phải thực sự tự nguyện, công khai, đúng mục đích và không trở thành áp lực tài chính đối với mỗi gia đình.