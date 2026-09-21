Lũ chia cắt đường giáo viên đến trường, hơn 350 học sinh phải nghỉ học

Chiều 21/9, ông Võ Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Thái (xã Tam Thái, Nghệ An) cho biết, hiện vẫn còn 352 học sinh tại 4 điểm trường phải tạm nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ.

Cầu tràn vào các bản của xã Tam Thái bị ngập sâu gây chia cắt.

Theo ông Tuấn, những ngày qua, nước lũ dâng cao làm tuyến đường độc đạo vào các bản vùng trong bị ngập, nhiều đoạn bị chia cắt. Đây là tuyến đường chính để giáo viên di chuyển đến các điểm trường.

Do nước lũ quá lớn, 45 thầy, cô giáo phụ trách 4 điểm trường không thể vào bản giảng dạy. Các điểm trường phải tạm dừng việc học gồm THCS Tam Hợp, Tiểu học Huồi Sơn, Phá Lõm và Xốp Nặm.

Các thầy giáo tại điểm trường nội trú THCS Tam Hợp làm cầu tạm qua dòng nước lũ để đưa cơm vào trường cho học sinh.

“Học sinh ở các bản có thể đến trường, nhưng do mưa lũ chia cắt đường nên giáo viên không thể vào dạy. Hôm nay, 4 thầy giáo đã vượt qua được khu vực nước lũ để vào điểm trường Huồi Sơn. Sáng mai, học sinh tại đây có thể trở lại lớp bình thường. Các điểm trường còn lại phải chờ nước rút”, ông Võ Anh Tuấn nói.

Theo hiệu trưởng, học sinh tại các điểm trường nói trên đã phải tạm nghỉ học từ ngày 18/9. Ngay khi nước lũ rút, đường thông suốt, giáo viên vào điểm trường dạy học. Nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch dạy bù để đảm bảo chương trình học của các em.

Ngày 21/9, có 4 thầy giáo đã vượt được qua nước lũ vào điểm trường Huồi Sơn để bắt đầu dạy học từ ngày 22/9.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc học, mưa lũ còn khiến nhiều bản vùng trong xã Tam Thái bị cô lập. Ông Lô Dương Khánh - Chủ tịch UBND xã Tam Thái cho biết, nước dâng cao đã làm nhiều cầu tràn dẫn vào 7 bản bị ngập sâu, gây chia cắt hơn 3.000 người dân.

Đến chiều 21/9, thời tiết tại địa phương đã tạnh ráo. Tuy nhiên, nước trên các sông, khe suối vẫn ở mức cao, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, đồng thời cảnh báo người dân không cố đi qua những khu vực nước chảy xiết, cầu tràn và tuyến đường đang bị ngập.

Khi nước rút, nhà trường sẽ lên kế hoạch dạy bù cho học sinh.