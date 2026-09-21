Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc cung ứng không đầy đủ SGK

Ngày 21/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp cấp thiết về cung ứng sách giáo khoa - Ảnh: chinhphu.vn

Không để tiếp diễn tình trạng học sinh đi học mà không có sách giáo khoa

Phát biểu tại cuộc họp, đề cập đến tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW.

Thủ tướng cho biết, yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa đã được Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chỉ đạo quyết liệt; tuy nhiên, đến khi bước vào năm học mới, vẫn còn tình trạng nhiều học sinh, cơ sở giáo dục phổ thông ở một số địa phương chưa có đủ sách giáo khoa (đến nay vẫn còn thiếu trên 776.000 bản sách giáo khoa, chiếm tỉ lệ khoảng 0,31%). Thủ tướng nhấn mạnh, đây là vấn đề cấp bách, được xã hội rất quan tâm.

Những hạn chế, bất cập trong tổng hợp nhu cầu, dự báo, đặt hàng, xuất bản, dự trữ, điều phối, phân phối sách giáo khoa có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp đã nêu.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành cung ứng sách giáo khoa của Bộ còn chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa hiệu quả, chưa đổi mới thực sự sâu sắc về cách làm trong tình hình mới.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và toàn ngành Giáo dục nhìn nhận nguyên nhân, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có ngay biện pháp cấp bách chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất; đồng thời không để tái diễn việc thiếu sách giáo khoa trong những năm học tiếp theo.

Về một số nhiệm vụ cần thực hiện ngay, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các biện pháp quyết liệt, cấp bách, mạnh hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học 2026-2027 và phải hoàn thành dứt điểm trước ngày 25/9/2026, với quyết tâm, nỗ lực cao nhất.

“Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng quyết định việc mời các nhà xuất bản khác, các cơ sở in ấn khác tham gia để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, không phụ thuộc chỉ vào Nhà xuất bản Giáo dục. Những năm tới đây, cũng phải đa dạng hóa việc in ấn, phát hành, không chỉ có một đầu mối; các nhà xuất bản khác hoàn toàn có đủ khả năng tham gia. Các đồng chí ra tiêu chuẩn, điều kiện, chất lượng để kiểm soát và tổ chức in ấn đồng bộ để đảm bảo cung ứng đủ sách", Thủ tướng phát biểu.

Làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục còn thiếu sách giáo khoa thực hiện ngay các giải pháp phù hợp hỗ trợ học tập cho học sinh không để ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học theo quy định. Đồng thời cập nhật thường xuyên tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến sách giáo khoa, dạy và học của tất cả các cơ sở giáo dục, nhà trường trên toàn quốc.

Đáng chú ý, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa phục vụ học sinh vào đầu năm học mới 2026-2027 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả trước ngày 10/10/2026.

Nhiệm vụ cấp bách quan trọng khác được Thủ tướng yêu cầu là Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương, các cơ sở giáo dục triển khai ngay các biện pháp bảo đảm chất lượng, an toàn bữa ăn trường học, không để phát sinh tiêu cực; những nơi nào đã làm tốt thì tiếp tục duy trì.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phân công nhiệm vụ với lộ trình cụ thể để hoàn thành bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2028-2029, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học thực chất, giảm áp lực thi cử, dạy thêm, học thêm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2026.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về sách giáo khoa; trước hết là về bản quyền theo tinh thần bản quyền sách giáo khoa là của Nhà nước. Cùng với đó, đánh giá, nắm bắt sát, đúng nhu cầu sách giáo khoa trên cơ sở dữ liệu, đồng thời với quá trình đẩy nhanh hơn nữa hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

"Khi Nhà nước giữ bản quyền và miễn phí sách giáo khoa, thì phải giảm tất cả các khâu trung gian, giảm chi phí cho ngân sách nhà nước. Những nơi có điều kiện, đáp ứng được thì giao cho lãnh đạo địa phương và sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm in ấn, bảo đảm nhu cầu trên địa bàn; còn những nơi khó khăn, không thực hiện được thì chúng ta tổ chức xuất bản, in ấn, phát hành, trên tinh thần đa dạng hóa, không phụ thuộc vào một đầu mối", Thủ tướng nêu rõ.

Cùng với rà soát, điều chỉnh chương trình, sách giáo khoa, đổi mới công tác dạy và học, Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới công tác thi cử, trên cơ sở đánh giá kỹ tình hình và mục tiêu cuối cùng là bảo đảm công bằng, đánh giá thực chất chất lượng người học; nếu có những điều chỉnh cần thiết thì phải đánh giá tác động rất kỹ và có lộ trình thực hiện để xã hội, người học chuẩn bị.

Trong quá trình thực hiện, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải cầu thị, lắng nghe ý kiến của các địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy để hoàn thiện.

Thủ tướng cũng yêu cầu đánh giá tác động của việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập và những khó khăn, bất cập trong triển khai thực hiện, chủ động kiến nghị xử lý, kịp thời điều chỉnh nếu có vướng mắc, bất cập phát sinh.

Đồng thời, vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã đất liền bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tương xứng với nguồn lực Nhà nước đã đầu tư; khẩn trương hoàn thiện toàn bộ các hạng mục của 108 trường phổ thông nội trú liên cấp đã khánh thành và đẩy nhanh tiến độ xây dựng 121 trường còn lại, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2027; tiếp tục chuẩn bị đầu tư xây dựng các trường mới tại những vùng khó khăn, nhất là vùng bãi ngang, ven biển.

Thủ tướng yêu cầu nắm bắt số lượng học sinh trong những năm học tới trên cơ sở dữ liệu để chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, bố trí nguồn lực đầu tư để bảo đảm đủ trường, đủ lớp và tuyển dụng, điều động, bố trí để bảo đảm đủ giáo viên. Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác phản ứng chính sách, truyền thông chính sách, giải thích chính sách, kịp thời điều chuyển, bố trí, thay thế những cán bộ thực hiện không tốt nhiệm vụ.