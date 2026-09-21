Bước qua cánh cửa tuổi 18, tân sinh viên Luật chọn tự viết tương lai

Tại chương trình “Chào năm học mới”, Đỗ Tường Linh được đại diện các tân sinh viên chia sẻ cảm tưởng trong thời khắc bắt đầu hành trình đại học.

Trong bài phát biểu, Linh nhìn lại những tháng ngày lớp 12 với những đêm ôn luyện bên trang sách, những băn khoăn của tuổi 18 trước ngưỡng cửa cuộc đời và câu hỏi về ngành học, trường học, tương lai.

Đỗ Tường Linh (tân sinh viên ngành Luật, khoa Luật, trường ĐH Mở Hà Nội).

Theo nữ sinh, trước khi bước vào giảng đường, mỗi học sinh có thể đứng trước nhiều ngã rẽ và tự hỏi con đường nào thực sự dành cho mình, ước mơ nào đủ lớn để kiên trì theo đuổi và bản thân có đủ vững vàng để bước ra khỏi vùng an toàn hay không.

Từ những câu hỏi đó, Linh nhận ra, mỗi người cần tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

“Ý nghĩa thực sự của việc được sống không nằm ở việc chúng ta đi theo một kịch bản an toàn do người khác vạch sẵn, mà chính là khả năng tự mình đưa ra quyết định, làm chủ cuộc đời và dũng cảm chịu trách nhiệm với con đường mình đã chọn”, Linh chia sẻ.

Lựa chọn từ tiếng nói bên trong

Để bắt đầu chặng đường đại học, Linh cho biết, cô muốn cảm ơn chính mình vì đã kiên định với ước mơ, dũng cảm lắng nghe tiếng nói bên trong và tin tưởng vào quyết định của bản thân.

Việc lựa chọn ngành Luật và trường ĐH Mở Hà Nội, theo nữ sinh, không đến từ một phút ngẫu hứng mà là kết quả của quá trình cân nhắc giữa lý trí và cảm nhận cá nhân.

PGS. TS Nguyễn Thị Nhung - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường ĐH Mở Hà Nội trao quà cho Nghiên cứu sinh.

Linh cho biết, cô bị thu hút bởi cách tiếp cận giáo dục mà cô gọi là “Mở cơ hội, Mở trái tim, Mở trí tuệ, Mở tầm nhìn và Mở tương lai”.

“Sự kết hợp ấy tiếp thêm cho em niềm tin rằng, đây chính là ngôi nhà thứ hai để em gửi gắm những tháng năm đại học của thanh xuân”, Linh nói.

Với nữ sinh, bước vào đại học cũng là lúc mỗi người có thêm không gian để tiếp nhận kiến thức, trải nghiệm những điều mới và tự mình trưởng thành qua các lựa chọn.

Những người đứng phía sau tuổi 18

Trong bài phát biểu, Linh dành lời tri ân tới gia đình - nơi cô gọi là “bến đỗ an yên” và điểm tựa trên hành trình trưởng thành.

Cô cảm ơn thầy cô, những người đã truyền dạy kiến thức, kiên nhẫn uốn nắn và giúp học sinh có thêm niềm tin trước những bước ngoặt quan trọng.

Linh cũng gửi lời cảm ơn tới các anh chị nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên khóa trên. Theo cô, những thành tích, sự trưởng thành và tinh thần năng động của các thế hệ đi trước là nguồn cảm hứng để tân sinh viên học hỏi.

“Chúng em mong rằng, trong chặng đường sắp tới, sẽ luôn nhận được sự đồng hành, dìu dắt và sẻ chia kinh nghiệm quý báu từ các anh chị”, Linh nói.

'Thử thách để trưởng thành'

Gửi tới các bạn cùng khóa, Linh cho rằng, bước qua cánh cổng đại học cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu đối diện những tri thức mới, những thử thách mới và yêu cầu tự lập cao hơn.

Sẽ có lúc tân sinh viên bỡ ngỡ, lo âu trước những điều chưa từng trải qua. Nhưng theo Linh, đó cũng là một phần của quá trình trưởng thành.

Niềm vui của các tân sinh viên tại chương trình.

“Thử thách không sinh ra để đe dọa chúng ta, mà là để tôi luyện cho chúng ta sự bản lĩnh, sắc bén và trưởng thành hơn qua từng ngày”, nữ sinh chia sẻ.

Với phương châm “Khác biệt để dẫn đầu”, Linh cùng các tân sinh viên khóa mới đặt mục tiêu chủ động trong học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống và hướng tới việc trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Cô mong các tân sinh viên sẽ cùng nhau đoàn kết, sẻ chia và biến những năm tháng đại học thành một quãng thanh xuân đáng nhớ.