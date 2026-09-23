Tiếng trẻ đánh vần nơi triền đồi

Tiếng trẻ học đánh vần A, B, C...vang vọng giữa núi đồi

Chuyện “nhỏ” của thôn trên triền đồi

Đã lên tới giữa thôn 10, xã Nam Thành, tôi gọi cho Trưởng thôn Lương Văn Chung vẫn nghe câu “thuê bao quý khách…”. Mãi cuối giờ trưa mới gặp được, trưởng thôn kể: “Tôi đi vào cuối thôn, nơi giáp với các xã Đạ Huoai để đưa bà con giấy mời họp, đồng thời ghé vào nhà 2 đứa nhỏ mà tôi hỗ trợ kinh phí cho các em đến trường xem có đi học đều đặn không. Nơi đó ở trên núi nên không có sóng điện thoại. Thôn 10 được sáp nhập từ 4 thôn: 7, 8, 10 và 11, dân số 895 hộ, trong đó có 200 hộ đến tạm trú để làm rẫy. Ở đây địa bàn rộng khoảng 20 km, nhà dân toàn ở trên rẫy là đồi núi trập trùng nên đi lại rất khó khăn…”.

“Trưởng thôn hỗ trợ kinh phí cho 2 em học mẫu giáo là sao anh? Vì cấp học mẫu giáo được miễn phí tiền học, nếu là hộ nghèo thì còn được hỗ trợ tiền ăn” - Tôi chưa hiểu nên hỏi lại. “À là do gia đình 2 cháu nhỏ kinh tế khó khăn cộng thêm đường xa cha mẹ sợ đưa con đi học mất thời gian lên rẫy nên ban đầu không cho đi học mẫu giáo. Tôi và anh em trong ban thôn phải đến nhà vận động cho cháu đến trường, thấy hoàn cảnh khó khăn nên tôi hỗ trợ 3 triệu đồng, mỗi cháu 1,5 triệu đồng/năm, gọi là chút quà động viên khích lệ tinh thần để bố mẹ cho cháu đến trường ấy mà”… Nghe trưởng thôn nói mà tôi thấy chạnh lòng, nhìn lên đồi cao là những vườn cây dân trồng kèm theo nhà ở, muốn cho con đến trường mỗi ngày phải “tụt” xuống, leo lên đồi 4 lần, chưa kể phải đi thêm từ 3 - 5 km mới tới được trường nên có người ngại cho con đi học là vậy.

Cô Thu Hường ( bên phải) trong ngày nhận nhiệm vụ mới

Bên cạnh việc Trưởng thôn tự nguyện hỗ trợ, UBND xã Nam Thành cũng đã hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn để được đến lớp. Theo anh Chung, dù địa bàn xa xôi nhưng UBND xã rất quan tâm đến vấn đề giáo dục. Cách đây 8 năm, điểm lẻ mẫu giáo đã được xây dựng để “xây nền móng giáo dục” ở vùng sâu này và bây giờ, sau sáp nhập, xã Nam Thành tiếp tục củng cố…

Đến cô giáo tình nguyện

Cô giáo Cao Thị Thu Hường, sinh năm 1985, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Thuận năm 2004 và Đại học Sư phạm Huế năm 2010, ra trường đi dạy tại Trường mẫu giáo ĐaKai 1 ở thôn 7, xã ĐaKai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận (cũ). Trải qua 22 năm công tác, nhiều năm làm tổ trưởng tổ mầm, tổ chồi, tổ lá và nhiều năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và chiến sĩ thi đua cơ sở...

Trải qua nhiều năm phấn đấu, năm 2012 cô được kết nạp vào Đảng, đến năm học 2017 - 2018 được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Anh và làm Chủ tịch Công đoàn. Trên cương vị Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn, cô luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao, nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc. Được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh về giỏi việc nước, đảm việc nhà và cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh.

Gặp cô trên vùng sâu thuộc thôn 10, xã Nam Thành, nơi có điểm lẻ của Trường Mầm non Sen Hồng. Trong bộ quần áo công sở gọn gàng, phong thái nhẹ nhàng, giọng trong vắt, cô đang hướng dẫn cho 20 em mầm non cách đọc bảng chữ cái. Tôi tò mò chuyện cô đang giữ chức vụ lãnh đạo lại từ bỏ để lên vùng sâu. “Ông xã tôi làm nông, con trai thứ nhất đi học cao đẳng, con trai thứ hai học lớp 8.

Lúc đầu, tôi nói chuyện năm nay em lên dạy trên thôn 10 thì ông xã và 2 con trai phản đối gay gắt, nói là tại sao nhà trường cho chọn lớp mà không dạy ở trường gần nhà, có thời gian lo cho gia đình. Lên đó đường sá xa xôi, đi lại nguy hiểm. Qua nhiều lần giải thích cho gia đình hiểu là 8 năm qua các cô trong trường cũng đã thay nhau lên đó để dạy. Những năm trước, điểm lẻ mẫu giáo ở thôn 10 có chế độ hỗ trợ, các cô còn chấp nhận lên đó để dạy theo sự phân công, nhưng 5 năm nay không có chế độ thì nhà trường phân các cô cũng không muốn đi. Vì vậy, ở cương vị là đảng viên, tôi xung phong lên đây dạy chỉ mong các em sau này có điều kiện học hành cao hơn...”, cô Hường nói.

Trong câu nói của cô rất nhẹ nhàng nhưng tôi hiểu không phải ai cũng làm được. Tôi thử làm bài toán nhỏ: Đi dạy vùng sâu như cô hiện nay không có chế độ đãi ngộ với lại cô đang giữ cương vị lãnh đạo là Phó Hiệu trưởng, có năng lực, nghiệp vụ tốt, công tác gần nhà, có thời gian chăm sóc gia đình mà không phải vất vả mỗi ngày đi lại hơn 50 km, thì việc ở lại gần nhà vẫn là sự lựa chọn tốt hơn. Nhưng cô đã chọn “việc khó” mà không màng tới chức vụ hay những lợi ích khác, chỉ có mục tiêu “Vì học sinh thân yêu”...

Cô giáo Hường và đồng nghiệp tại lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và lớp học vùng sâu Nam Thành

Nam Thành đã sắp xếp lại trường học theo đúng lộ trình của sở và Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Theo UBND xã Nam Thành, thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn xã, trước sắp xếp, tính đến ngày 1/7/2026, trên địa bàn xã Nam Thành có 14 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, gồm: 5 trường mầm non, 6 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở. Sau sắp xếp, toàn xã còn 6 đầu mối trường học, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường trung học cơ sở, giảm 8/14 đầu mối, tỷ lệ giảm 57,14%. Trong lộ trình sắp xếp ấy, cô giáo Thu Hường là tấm gương điển hình…

Cô giáo Cao Thị Thu Hường là đảng viên gương mẫu khi tự nguyện lên vùng sâu trước khi có đề án Sáp nhập các trường học. Việc cô giáo Hường đang làm không chỉ là tấm gương sáng trong ngành giáo dục mà còn là người đảng viên “dám nghỉ, dám làm”, dám dấn thân nhận việc khó vì cộng đồng nên cần tuyên dương để nhiều đảng viên, nhất là đảng viên trẻ học hỏi, làm theo... Đồng chí Trần Cao Thùy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Thành