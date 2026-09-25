Trao quà Trung thu cho gần 400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Hòa Xuân

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân Lê Công Đông cho biết, chính quyền địa phương luôn xác định chăm lo, bảo vệ và tạo môi trường phát triển lành mạnh cho trẻ em là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo càng cần được quan tâm, động viên và tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi, phát triển bình đẳng như các bạn cùng trang lứa.

Lãnh đạo Phường Hòa Xuân và nhà tài trợ trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh P.T

Thay mặt chính quyền và nhân dân phường Hòa Xuân, Phó Chủ tịch phường chúc trẻ em Hòa Xuân đón Tết Thiếu nhi thật vui, luôn đoàn kết, biết kính yêu thương ông bà, cha mẹ, thầy cô và bạn bè; chăm ngoan, học giỏi, tích cực rèn luyện kỹ năng, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Cũng nhân dịp này, đồng chí trân trọng ghi nhận và biểu dương các ngành, hội đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã luôn chung tay hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa- xã hội phường Hòa Xuân trao quà Trung thu cho trẻ em khó khăn trên địa phường. Ảnh: P.T

Đặc biệt, “Đêm hội Trăng rằm” được tổ chức cùng Chợ Phiên tháng 9-2026, gắn với hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 nên lại càng có ý nghĩa hơn. Nhân đó, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân mong muốn toàn thể người dân, cộng đồng cùng hành động vì môi trường, góp phần lan tỏa lối sống văn minh, xanh, sạch đẹp, tinh thần trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng.

Màn ảo thuật từ tờ báo Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng biến thành chim bồ câu của nhà ảo thuật khiến trẻ em Hòa Xuân vô cùng thích thú. Ảnh: P.T

Tại chương trình, ngoài các hoạt động vui hội Trăng rằm với nhiều hoạt động tươi vui, sôi nổi và hấp dẫn như ảo thuật, múa lân, phường Hòa Xuân đã trao gần 400 suất quà với tổng trị giá 90 triệu đồng từ nguồn ngân sách, vận động xã hội hóa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn phường (gồm 255 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, 138 trẻ em diện hộ nghèo, cận nghèo).

Trẻ em Hòa Xuân háo hức xem chương trình múa lân. Ảnh: P.T

Đặc biệt, đối với trẻ em đau ốm, khuyết tật, khó khăn không tham gia được chương trình, lãnh đạo Phòng Văn hóa – Xã hội phường Hòa Xuân cùng cán bộ, chuyên viên đã đến thăm, tặng quà Trung thu sáng cùng ngày, mỗi suất gồm 500.000 tiền mặt (từ nguồn kinh phí NQ số 43/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Đà Nẵng) và phần quà do UBND vận động từ xã hóa hội hóa. Những phần quà gửi gắm tình cảm, sự quan tâm của chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội, với mong muốn các em đón Tết thiếu nhi thật tươi vui, ấm áp, tràn tình yêu thương.