Ông Lương Hoàng Thái được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Theo Quyết định, ông Lương Hoàng Thái - Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Lương Hoàng Thái sinh ngày 9/6/1973, quê quán ở Quảng Ngãi. Ông có trình độ Cử nhân Kinh tế ngoại thương, Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế và Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lương Hoàng Thái - Thứ trưởng Bộ Công Thương (Ảnh: Báo Công Thương).

Trong quá trình công tác, ông Lương Hoàng Thái từng là chuyên viên Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại từ tháng 1/1996 đến tháng 2/2003. Từ tháng 2/2003 đến tháng 11/2010, ông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

Từ tháng 11/2010 đến tháng 2/2025, ông là Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương. Tháng 3/2025, ông được điều động đến Cục Phòng vệ thương mại và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng.

Vào đầu tháng 9, Thủ tướng cũng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than đảm nhận chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương. Đến thời điểm hiện tại, lãnh đạo Bộ Công Thương gồm Bộ trưởng Bộ Công Thương hiện là ông Lê Mạnh Hùng cùng bốn Thứ trưởng gồm bà Phan Thị Thắng, ông Trương Thanh Hoài, ông Nguyễn Việt Sơn và ông Lương Hoàng Thái.