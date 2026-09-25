Sinh viên hào hứng đăng ký 'Hộ chiếu xanh', săn xe máy điện

Ngày 25/9, Festival Tân sinh viên chuyển đổi xanh do Báo Xây dựng phối hợp Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, chính thức khai mạc. Điểm nhấn đáng chú ý tại chương trình là hoạt động Hộ chiếu xanh, sử dụng công nghệ QR ghi nhận hành trình trải nghiệm của người tham dự.

Với Hộ chiếu xanh, sinh viên có thể biến chuyến tham quan Festival thành một hành trình săn điểm và nhận quà.

Ngay trong ngày đầu khai mạc, hệ thống ghi nhận hàng trăm sinh viên đăng ký, đa số hào hứng vì phần thưởng cao nhất có thể nhận được là một chiếc xe máy điện Yadea Omee trị giá 15,99 triệu đồng.

Đăng ký thành công Hộ chiếu xanh, Vũ Trần Gia Huy, sinh viên năm hai, khoa Cơ điện tử, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, các bước đăng ký khá đơn giản nên thao tác nhanh. “Hy vọng em có thể trở thành người may mắn sở hữu chiếc xe máy điện Yadea dành cho người thắng cuộc của chương trình”, Huy hào hứng chia sẻ.

Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình từ đội hỗ trợ đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội, sinh viên năm cuối khoa Cơ điện tử Nguyễn Viết Thắng vui vẻ cho biết, anh chỉ cần 3 phút để đăng ký và thực hiện các khảo sát trên trang web của chương trình và nhận về số điểm đầu tiên cùng suất lái thử xe VinFast. “Các câu hỏi trắc nghiệm ngắn gọn, đơn giản rất thiết thực với sinh viên - những người có nhu cầu tìm hiểu một chiếc xe máy cho riêng mình”, Thắng chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, ngay khi đăng ký thành công, người tham gia cần hoàn thành một khảo sát về nhu cầu mua và sử dụng xe điện. Đây là bước bắt buộc để bắt đầu tích điểm cho Hộ chiếu xanh.

Tuy nhiên, không phải cứ đăng ký "Hộ chiếu xanh" là mặc nhiên được quay thưởng để trúng xe máy điện. Người tham gia cần khám phá Festival và tích điểm thông qua các hoạt động như: "Lễ khai mạc", "Green Voice", "Chiếc xe đầu đời", "Hộ chiếu xanh" và tại 5 gian hàng của các thương hiệu ở khu trưng bày của Festival. Mỗi hoạt động trải nghiệm được ghi nhận 1 điểm, tổng số điểm tối đa là 10 điểm.

Để được vào danh sách quay thưởng trúng xe máy điện, người tham gia phải đạt tối thiểu 6/10 điểm. Sau đó, 100 người có số điểm cao nhất và đạt điểm trong thời gian sớm nhất sẽ được lựa chọn vào danh sách tham gia quay thưởng.

Theo kế hoạch, cổng đăng ký Hộ chiếu xanh sẽ đóng lúc 14h ngày 26/9, lễ trao giải được tổ chức vào 14h30 cùng ngày.

Yến Chi