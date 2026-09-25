Mở rộng không gian dạy và học tiếng Anh bằng lớp học kết nối

Cô Bùi Thị Quỳnh Trang thực hiện tiết dạy môn Tiếng Anh lớp 7 theo mô hình lớp học mở.

Kết nối lớp học, tăng tương tác

Sáng 25/9, nhà giáo Phạm Thị Hương Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ, Hà Nội), cho biết giáo viên nhà trường vừa triển khai tiết dạy minh họa mô hình “Lớp học mở - Lớp học hỗn hợp”, kết nối giữa điểm cầu trung tâm và các điểm cầu vệ tinh.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thí điểm mô hình “Lớp học mở - Lớp học hỗn hợp” năm 2026 của Sở GD&ĐT Hà Nội. Trường THCS Giảng Võ 2 được lựa chọn là điểm cầu trung tâm môn Tiếng Anh.

Sau quá trình nghiên cứu, tập huấn, xây dựng bài dạy và chuẩn bị các điều kiện về chuyên môn, học liệu, thiết bị, nhà trường đưa mô hình vào một tiết học thực tế, kết nối với các trường tại những địa bàn khác nhau.

Tiết dạy minh họa môn Tiếng Anh 7 - Global Success, Unit 2: Healthy Living, Lesson 2: A Closer Look 1, thời lượng 45 phút. Tại điểm cầu trung tâm, cô giáo Bùi Thị Quỳnh Trang đảm nhiệm vai trò giáo viên chính; giáo viên tại các điểm cầu vệ tinh phối hợp tổ chức, hỗ trợ học sinh trong suốt tiết học.

Cô Bùi Thị Quỳnh Trang điều phối các hoạt động học tập và kết nối học sinh giữa điểm cầu trung tâm với các điểm cầu vệ tinh.

Điểm đáng chú ý của mô hình là học sinh tại các điểm cầu không chỉ theo dõi bài giảng qua màn hình mà cùng tham gia một tiến trình học tập. Ngay từ phần khởi động, giáo viên kiểm tra kết nối hai chiều, thống nhất quy ước tương tác và luân phiên mời học sinh ở các điểm cầu trả lời, thực hiện nhiệm vụ. Không gian lớp học vì thế được mở rộng từ một phòng học thành lớp học kết nối nhiều điểm cầu. Giáo viên chính, giáo viên trợ giảng và học sinh cùng tham gia vào quá trình dạy - học.

Các hoạt động được thiết kế đan xen giữa điểm cầu trung tâm và điểm cầu vệ tinh. Trong phần khởi động, học sinh tham gia trò chơi đoán từ qua hành động; câu hỏi và lượt trả lời được luân phiên giữa các trường. Ở phần hình thành kiến thức, học sinh tại các điểm cầu cùng thực hiện nhiệm vụ nối từ với tranh, luyện phát âm và củng cố từ vựng.

Học sinh tại các điểm cầu cùng tham gia thảo luận, trình bày và chia sẻ ý kiến trong tiết học.

Đặc biệt, với hoạt động thảo luận về các thói quen “Healthy/Unhealthy”, học sinh làm việc theo nhóm, ghi ý kiến vào phiếu học tập và trình bày kết quả. Giáo viên lần lượt mời học sinh ở các điểm cầu chia sẻ, nhận xét và bổ sung. Qua đó, học sinh không chỉ tương tác với giáo viên mà còn có cơ hội giao tiếp, trao đổi với bạn bè ở những lớp học khác.

Mô hình tiếp tục được thể hiện ở các hoạt động thực hành. Trong phần luyện phát âm hai âm /f/ và /v/, học sinh tham gia trò chơi “Sound Racing” và thử thách “Tongue Twister”. Giáo viên tại các điểm cầu vệ tinh phối hợp quan sát, hỗ trợ học sinh, đồng thời gửi sản phẩm, file thu âm về điểm cầu trung tâm để giáo viên chính theo dõi.

Ở phần vận dụng, học sinh đóng vai những “health advisors”, đưa ra lời khuyên cho nhân vật Mark về các vấn đề sức khỏe. Học sinh ở cả bốn điểm cầu cùng tham gia, tạo nên hoạt động giao tiếp có sự hiện diện của toàn bộ lớp học kết nối.

Giáo viên cùng mở rộng cơ hội học tập

Để mô hình vận hành hiệu quả, vai trò của giáo viên tại các điểm cầu vệ tinh rất quan trọng. Giáo viên không chỉ hỗ trợ về kỹ thuật mà còn hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ, bao quát hoạt động nhóm, hỗ trợ học sinh phát biểu và chuyển sản phẩm học tập về điểm cầu trung tâm.

Cô Nguyễn Ngọc Anh báo cáo về quy trình tổ chức lớp học mở – lớp học hỗn hợp.

Kịch bản tiết dạy được xây dựng theo hướng phân công rõ vai trò của giáo viên chính, giáo viên trợ giảng và học sinh tại các điểm cầu. Nhờ đó, hoạt động dạy học được triển khai thống nhất nhưng vẫn tạo điều kiện để học sinh ở từng lớp tham gia trực tiếp.

Hệ thống thiết bị, học liệu cũng được chuẩn bị đồng bộ gồm Zoom, màn chiếu/TV, camera góc rộng, micro không dây, slide PowerPoint, học liệu trực tuyến, phiếu nhóm và Exit Ticket. Đây là những công cụ hỗ trợ giáo viên tổ chức hoạt động, theo dõi mức độ tham gia và đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Theo Trường THCS Giảng Võ 2, điểm quan trọng của mô hình không nằm ở việc đưa công nghệ vào lớp học một cách đơn thuần, mà ở cách công nghệ tạo thêm không gian để học sinh được tham gia, thực hành và tương tác.

Từ một tiết dạy minh họa, các phương án về kết nối, giao nhiệm vụ, phối hợp giữa giáo viên và tổ chức hoạt động cho học sinh được kiểm nghiệm trong thực tế. Đây cũng là cơ sở để nhà trường tiếp tục hoàn thiện cách thức tổ chức lớp học trong quá trình triển khai mô hình.

Thầy cô và học sinh Trường THCS Giảng Võ 2 cùng lưu lại khoảnh khắc sau tiết học minh họa mô hình lớp học mở.

Với môn Tiếng Anh, việc tăng thời lượng và cơ hội để học sinh nghe, nói, thực hành và nhận phản hồi có ý nghĩa quan trọng trong phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ. Lớp học kết nối mở thêm cơ hội để học sinh giao tiếp không chỉ với giáo viên mà cả với bạn bè ở những trường học khác.

Nhà giáo Phạm Thị Hương Giang cho biết, nhà trường tiếp tục phát huy vai trò điểm cầu trung tâm môn Tiếng Anh, từng bước đưa mô hình “Lớp học mở - Lớp học hỗn hợp” vào thực tiễn dạy học. Mục tiêu là hướng tới không gian học tập linh hoạt, tăng tương tác và tạo thêm cơ hội để học sinh được sử dụng tiếng Anh trong các tình huống học tập thực tế.