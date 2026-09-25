Báo và phát thanh, truyền hình An Giang khen thưởng 129 học sinh, sinh viên

Tiết mục văn nghệ tại đêm hội trăng rằm

Tại đêm hội, các em thiếu nhi được thưởng thức văn nghệ, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng, tham gia đố vui có thưởng, nhận quà, phá cỗ và rước đèn.

Dịp này, Công đoàn cơ sở Báo và phát thanh, truyền hình An Giang biểu dương, khen thưởng 129 học sinh, sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc.

Các em thiếu nhi tham gia tiết mục đố vui có thưởng cùng chú Cuội và chị Hằng.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Văn Chuyển, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang, cho biết việc chăm lo đời sống tinh thần, khuyến khích con em cán bộ, viên chức, người lao động học tập, rèn luyện là hoạt động được cơ quan duy trì hằng năm.

Ông Lê Văn Chuyển đề nghị Công đoàn và Đoàn Thanh niên tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi, tạo môi trường vui chơi lành mạnh, bổ ích để các em phát huy năng khiếu, thi đua học tập và trưởng thành.

Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Đỗ Quốc Bửu trao giấy biểu dương cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình An Giang cũng mong phụ huynh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các em học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động dành cho thiếu nhi, trong đó có cuộc thi “Em là phát thanh viên” do cơ quan tổ chức.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển trao giấy biểu dương cho các em học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2025-2026

Con cán bộ viên chức, người lao động chụp ảnh cùng lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình An Giang tại buổi họp mặt.