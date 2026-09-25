Trung thu đầu tiên dưới mái trường PETROVIETNAM - Phong Thổ

Tham dự chương trình, về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Tống Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Lai Châu, xã Phong Thổ.

Về phía PETROVIETNAM có đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn; đồng chí Lê Quang Toán, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh Tập đoàn; đồng chí Phạm Đăng An, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; cùng đại diện các ban, đơn vị thành viên Tập đoàn: Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP); Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC); Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU).

Chương trình còn có sự tham dự của Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo, phụ huynh và 1.050 học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM và các đại biểu tham gia hoạt động vui chơi, trải nghiệm cùng các em học sinh

Không khí sôi động tại các gian hàng trải nghiệm trước giờ diễn ra đêm hội trăng Rằm

Niềm vui Trung thu tại ngôi trường mới

Trong không khí hân hoan của hàng ngàn học sinh và thầy cô giáo ở ngôi trường mới, từ đầu giờ chiều, 6 gian hàng trải nghiệm được tổ chức với các nội dung làm đèn Trung thu, sáng tạo nghệ thuật, tạo hình bóng bay, trò chơi vận động, trải nghiệm STEM và tìm hiểu văn hóa vùng cao. Bên cạnh đó là góc chụp ảnh “PETROVIETNAM cùng em” và “Cây ước mơ”, tạo không gian để học sinh vui chơi, sáng tạo và gửi gắm những mong ước của mình.

Các em học sinh vui hội Trung thu

Sau các tiết mục văn nghệ mở màn, đại biểu, thầy cô giáo và học sinh cùng nhìn lại quá trình hình thành, hoạt động của trường PETROVIETNAM - Phong Thổ qua báo cáo của Hiệu trưởng Phùng Văn Ơn.

Góc chụp ảnh “PETROVIETNAM cùng em”

Báo cáo nhìn lại quá trình từ thời điểm khánh thành đến nay, trường đã tuyển sinh được 1.050 học sinh thuộc các dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Mảng, Cống...; trong đó có 860 học sinh nội trú. Là mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp đặc thù, nhà trường không chỉ thực hiện nhiệm vụ dạy học, mà thực sự là “ngôi nhà thứ hai” - nơi các em học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương được sinh hoạt, chăm sóc, rèn luyện nhân cách và từng bước trưởng thành.

Hiệu trưởng Phùng Văn Ơn cũng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi trường được mang tên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) trên mảnh đất biên cương Tổ quốc.

Trường PETROVIETNAM - Phong Thổ đã trở thành “ngôi nhà thứ hai”của các em học sinh vùng biên

Chia sẻ với thầy và trò trường PETROVIETNAM - Phong Thổ, đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM nhấn mạnh, niềm vui trước không khí hân hoan của thầy và trò nhà trường trong ngày Trung thu hôm nay đã cho thấy chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước: chăm lo phát triển giáo dục tại các địa bàn biên giới.

Có một điểm rất đặc biệt là Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ là ngôi trường đầu tiên trên cả nước được khởi công (19/8/2025) và hoàn thành (tháng 7/2026) triển khai theo Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền.

Các đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh cùng chung không khí hân hoan trong ngày hội Trung thu tại trường PETROVIETNAM - Phong Thổ

Dự án có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, trong đó PETROVIETNAM tài trợ 245 tỷ đồng, là một trong những công trình an sinh xã hội có quy mô lớn của Tập đoàn. Công trình được đầu tư khang trang, hiện đại, đồng thời có phòng học STEM, tạo thêm điều kiện để nhà trường đổi mới phương pháp giáo dục, tăng cường thực hành và tiếp cận khoa học, công nghệ cho học sinh.

Phòng STEM tại trường PETROVIETNAM - Phong Thổ được kết nối với hơn 100 phòng STEM đã được PETROVIETNAM đầu tư tại các địa phương trên cả nước, góp phần hình thành mạng lưới giáo dục STEM, tạo điều kiện để học sinh ở các vùng miền, đặc biệt tại những địa bàn còn nhiều khó khăn, được tiếp cận bình đẳng hơn với khoa học, công nghệ, phương pháp học tập thực hành và tư duy sáng tạo.

Các em học sinh say mê trải nghiệm phòng STEM

Theo đồng chí Trần Quang Dũng, trong quá trình hình thành và phát triển, PETROVIETNAM luôn phát huy trách nhiệm với cộng đồng, hướng nguồn lực và tình cảm của người lao động tới các vùng miền của Tổ quốc, đặc biệt là những địa bàn biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn. Qua đó, Tập đoàn góp phần hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển về giáo dục, văn hóa và xã hội tại các địa phương.

Ý nghĩa của công trình không chỉ nằm ở nguồn kinh phí đầu tư, mà còn ở tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm của PETROVIETNAM. Từ những miền xuôi, người lao động PETROVIETNAM đã vượt núi, băng đèo đến với vùng biên giới Phong Thổ, góp phần tạo dựng môi trường học tập khang trang, hiện đại, neo giữ 1.050 học sinh yên tâm học tập, rèn luyện và gắn bó với nhà trường.

Người lao động PETROVIETNAM mang niềm vui tới các en học sinh vùng biên giới

Đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh, những kết quả này góp phần cụ thể hóa chủ trương tăng cường gắn kết giữa khu vực biên giới với nội địa, giữa biên giới với hậu phương, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền và tạo điều kiện để trẻ em ở địa bàn còn khó khăn được tiếp cận môi trường giáo dục tốt hơn.

Ghi nhận sự phối hợp, đồng hành của Tập đoàn với địa phương và nhà trường, đồng chí Tống Thanh Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu nhấn mạnh vai trò của việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho công tác giáo dục, chăm lo học sinh vùng biên.

Đại diện lãnh đạo PETROVIETNAM và tỉnh Lai Châu đã trao tặng nhà trường những phần quà ý nghĩa

Đồng chí Tống Thanh Bình cũng khẳng định, công trình mang tên PETROVIETNAM được khánh thành đúng dịp Khai giảng năm học mới 2026 - 2027 là món quà có ý nghĩa to lớn, giải quyết triệt để khó khăn về cơ sở vật chất giáo dục tại xã biên giới Phong Thổ. Sự đồng hành toàn diện từ hạ tầng lớp học, trang thiết bị công nghệ hiện đại đến những món quà an sinh ấm áp thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng của PETROVIETNAM đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Điểm tựa cho những ước mơ vùng biên Phong Thổ

Một trong những điểm nhấn của chương trình là khánh thành Phòng thực hành giáo dục STEM. Tại đây, lãnh đạo PETROVIETNAM, tỉnh Lai Châu và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành, tham quan không gian học tập, nghe giới thiệu về hoạt động giảng dạy, học tập STEM và trải nghiệm các sản phẩm do chính tay các em học sinh thực hiện.

Trong khuôn khổ chương trình “PETROVIETNAM: Thắp sáng niềm tin - Nâng bước em tới trường” đã diễn ra Lễ khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM

Phòng thực hành giáo dục STEM do đơn vị thành viên của PETROVIETNAM là Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) tài trợ kinh phí; Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) phối hợp lắp đặt thiết bị và xây dựng chương trình giảng dạy.

Các đại biểu tham quan phòng STEM và trò chuyện với các em học sinh

Việc đưa Phòng thực hành giáo dục STEM vào sử dụng góp phần cụ thể hóa định hướng đưa khoa học, công nghệ và giáo dục thực hành đến gần hơn với học sinh; tạo điều kiện để các em trực tiếp khám phá, thử nghiệm, thực hành và từng bước hình thành tư duy sáng tạo. Đây cũng là một nội dung trong hành trình triển khai chương trình STEM Innovation PETROVIETNAM của Tập đoàn.

Các phần quà đã được trao tận tay các em học sinh

Cùng với món quà STEM, PETROVIETNAM và tỉnh Lai Châu đã trao tặng nhà trường những phần quà ý nghĩa. Đồng thời, Công đoàn PETROVIETNAM cùng Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) trao tới tận tay các em 1.050 phần quà, với các món đồ thiết thực gồm áo ấm mùa đông, bánh trung thu, sách vở, bộ đồ dùng học tập. Đây là sự động viện, giúp học sinh vùng biên cương có thêm điều kiện học tập và chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Khép lại chương trình là các hoạt động vui Trung thu, biểu diễn nghệ thuật, xiếc - ảo thuật, đố vui, phá cỗ và màn bắn pháo hoa, mang đến cho thầy và trò Trường PETROVIETNAM - Phong Thổ một ngày hội ý nghĩa, để lại những dấu ấn đẹp trong mùa Trung thu năm 2026.

Khép lại chương trình, màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời vùng biên Phong Thổ

Đêm hội đã khép lại nhưng niềm vui của mùa Trung thu đầu tiên dưới mái trường mới sẽ còn theo các em vào từng căn phòng, từng giấc ngủ... Giữa núi rừng Phong Thổ, chiếc áo ấm được trao hôm nay sẽ giúp các em đón mùa đông bớt lạnh; cuốn vở mới sẽ đón những nét chữ đầu tiên; và sau cánh cửa phòng học sáng đèn, những ước mơ sẽ lớn lên từng ngày. Với 1.050 học sinh vùng biên, món quà đẹp nhất của mùa trăng này có lẽ là cảm giác được chăm lo, được lớn lên trong một ngôi trường khang trang mang tên PETROVIETNAM.