Cần Thơ triển khai giai đoạn 2 các hoạt động về giáo dục hòa nhập

Đại biểu tham dự Chương trình truyền thông về Giáo dục hòa nhập.

Ngày 25/9, tại Trường Tiểu học Ninh Kiều (Phân hiệu Ngô Quyền) diễn ra Chương trình truyền thông về Giáo dục hòa nhập với chủ đề: “Vầng trăng tròn đầy - Để mọi mùa trăng của con đều trọn vẹn”.

Tham dự Chương trình có ông Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; bà Francesca Nardini, Phó Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ); cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục chuyên biệt và Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập, cùng phụ huynh học sinh.

Ông Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ cùng cán bộ, giáo viên, phụ huynh.

Tham gia Chương trình, phụ huynh và giáo viên sẽ được tiếp cận thông tin thông qua các góc tư vấn về giáo dục hòa nhập. Hoạt động cũng hướng tới việc ra mắt mạng lưới “Bạn đồng hành” và phát động thí điểm, qua đó tăng cường sự kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa các lực lượng tham gia hỗ trợ trẻ.

Một nội dung đáng chú ý trong giai đoạn 2 là hoạt động tư vấn đồng cảnh hỗ trợ cha mẹ có con là trẻ khuyết tật. Hoạt động được tổ chức tại 9 trường tiểu học ở TP Cần Thơ gồm: Trường Tiểu học Cái Khế, Tiểu học Bình Thủy, Tiểu học Kim Đồng, Tiểu học Thới Hưng, Tiểu học Cờ Đỏ, Tiểu học Him Lam, Tiểu học Lương Tâm, Tiểu học Thới An Đông và Tiểu học Mỹ Xuyên.

Tham gia Chương trình, phụ huynh và giáo viên sẽ được tiếp cận thông tin thông qua các góc tư vấn.

Tại mỗi trường, hoạt động tư vấn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo nhà trường, phụ huynh có con học hòa nhập và phụ huynh có con không khuyết tật. Đội ngũ tư vấn, báo cáo viên đến từ Trường Giáo dục chuyên biệt TP Cần Thơ, Trường Giáo dục chuyên biệt Sóc Trăng và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hậu Giang.

Các hoạt động được triển khai trong khoảng thời gian từ ngày 25/9 đến 24/10/2026. Nội dung tư vấn được thiết kế theo hướng chia sẻ kinh nghiệm thực tế và hỗ trợ phụ huynh trong quá trình đồng hành cùng con. Chương trình bắt đầu bằng hoạt động “Tôi đã từng lo như anh/chị”, tạo không gian để phụ huynh có thể chia sẻ những băn khoăn, khó khăn trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ.

Các nội dung tiếp theo tập trung vào những vấn đề như: “Con tôi có thật sự cần được đánh giá không?”, “Giai đoạn vàng - Đừng để sự chần chừ lấy mất cơ hội của con”... và xây dựng kế hoạch cho trẻ thông qua giới thiệu về Kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP).

Ông Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ tại Chương trình.

Bà Trần Mạnh Thùy Trang, Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ) chia sẻ tại Chương trình.

Bà Francesca Nardini, Phó Trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP tại Việt Nam phát biểu tại Chương trình.

Chương trình cũng dành thời gian để phụ huynh chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm và xác định những hành động cụ thể nhằm hỗ trợ con. Việc triển khai chuỗi hoạt động nhằm tạo thêm cơ hội để phụ huynh tiếp cận thông tin, trao đổi trực tiếp với cán bộ quản lý, giáo viên và những phụ huynh có kinh nghiệm trong giáo dục trẻ khuyết tật.

Thông qua hoạt động tư vấn đồng cảnh, phụ huynh có thể chia sẻ những khó khăn trong quá trình đồng hành cùng con, đồng thời tiếp cận các thông tin liên quan đến việc đánh giá nhu cầu, hỗ trợ giáo dục và xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ.

Bên cạnh vai trò của gia đình, chương trình cũng đề cao sự phối hợp của nhà trường và các cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Đây là những lực lượng trực tiếp tham gia tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các trường trong quá trình tổ chức giáo dục hòa nhập.