Petrovietnam khánh thành phòng học STEM tại Lai Châu

Lãnh đạo Petrovietnam chụp ảnh lưu niệm cùng thầy, cô giáo và các em học sinh Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Petrovietnam-Phong Thổ. (Ảnh: Hoàng Anh)

Trong khuôn khổ chương trình, Petrovietnam đã chính thức khánh thành, bàn giao phòng giáo dục thực hành công nghệ (STEM) do Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) tài trợ kinh phí, phối hợp Trường đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) lắp đặt thiết bị và xây dựng chương trình giảng dạy.

Đây được coi là mảnh ghép tri thức quan trọng tiếp theo nhằm hoàn thiện mô hình giáo dục hiện đại cho nhà trường sau ngày khai giảng năm học mới vừa qua, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các em học sinh vùng biên.

Theo lãnh đạo Petrovietnam, đây là phòng học chuẩn hóa đầu tiên tại khu vực biên giới Phong Thổ, được trang bị hệ thống máy tính, thiết bị thí nghiệm hiện đại cùng các module bài học thực hành mô phỏng ngành năng lượng và Petrovietnam.

Công trình không chỉ giúp học sinh tiếp cận khoa học-công nghệ tiên tiến mà còn khơi dậy tư duy sáng tạo, tinh thần khám phá và định hướng nghề nghiệp tương lai cho thế hệ trẻ vùng cao.

Bên cạnh đó, chương trình ngày hội Tết Trung thu được tổ chức với 6 gian hàng trải nghiệm ngoài trời như em làm đèn Trung thu, sắc màu trăng rằm, bóng bay ước mơ, thử thách tuổi thơ, STEM vui cùng em, sắc màu vùng cao cùng các trò chơi dân gian thu hút 1.050 học sinh tham gia.

Cũng trong dịp này, Công đoàn Petrovietnam cùng Tổng công ty Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã trao tặng 1.050 phần quà an sinh thiết thực gồm áo ấm mùa đông, bánh trung thu và bộ đồ dùng học tập tới tận tay các em học sinh, giúp các em vững bước tới trường trong mùa đông khắc nghiệt nơi biên cương vùng cao sắp tới.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam Trần Quang Dũng cho rằng, tiếng trống khai trường ngày 5/9 đã mở ra một chương mới cho sự nghiệp giáo dục tại đây, việc khánh thành phòng thực hành công nghệ và trao quà an sinh hôm nay chính là sự tiếp nối vẹn tròn, hoàn thiện những mảnh ghép tri thức và đời sống tinh thần cho các em học sinh.

Việc hoàn thành Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Petrovietnam-Phong Thổ không chỉ là trách nhiệm an sinh xã hội, mà còn là cam kết chính trị sâu sắc của tập đoàn trong việc đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và tỉnh Lai Châu chăm lo cho sự nghiệp giáo dục nơi biên cương Tổ quốc.

Các đại biểu khánh thành, bàn giao phòng giáo dục thực hành công nghệ (STEM) cho nhà trường. (Ảnh: Hoàng Anh)

“Chúng tôi tin tưởng rằng, mái trường này sẽ thực sự là điểm tựa vững chắc để nâng bước ước mơ, thắp sáng nguồn năng lượng tri thức để các em trưởng thành, trở thành những nhân tài xây dựng quê hương", ông Trần Quang Dũng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, công trình mang tên Petrovietnam được khánh thành đúng dịp khai giảng năm học mới 2026-2027 là món quà có ý nghĩa đặc biệt to lớn, giải quyết triệt để khó khăn về cơ sở vật chất giáo dục tại xã biên giới Phong Thổ.

Sự đồng hành toàn diện từ hạ tầng lớp học, trang thiết bị công nghệ hiện đại đến những món quà an sinh ấm áp thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng của Petrovietnam đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Petrovietnam-Phong Thổ là ngôi trường đầu tiên trên cả nước (khởi công ngày 19/8/2025 và hoàn thành tháng 7/2026) triển khai theo Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền.

Ngày 5/9, nhà trường đã chính thức khánh thành và khai giảng năm học mới 2026-2027 trong niềm hân hoan của chính quyền, thầy cô và nhân dân địa phương.

Công trình có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, trong đó Petrovietnam tài trợ 245 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 6,15ha với tổng diện tích sàn 27.098m2.

Nhà trường sở hữu hạ tầng đồng bộ gồm 30 lớp học lý thuyết, 16 phòng học bộ môn, khu nội trú cho 860 học sinh, nhà ăn, nhà đa năng, bể bơi và các hạng mục phụ trợ đạt chuẩn quốc gia.

Ngôi trường hiện là nơi học tập và sinh hoạt nội trú, bán trú của 1.050 học sinh thuộc các dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Mảng, Cống,..., trở thành "điểm tựa cho những ước mơ và khát vọng bay xa" của con em đồng bào vùng cao biên giới.

Thầy Phùng Văn Ơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường rất vinh dự và tự hào được mang tên Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam trên mảnh đất biên cương Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam Trần Quang Dũng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Hoàng Anh)

Là mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp đặc thù, nhà trường không chỉ thực hiện nhiệm vụ dạy học, mà thực sự là “mái nhà thứ hai”, nơi các em học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương được sinh hoạt, chăm sóc, rèn luyện nhân cách và từng bước trưởng thành.

Sự quan tâm đầu tư quy mô, đồng bộ của Petrovietnam cùng sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã mang lại cho nhà trường một cơ ngơi khang trang, hiện đại, từ hệ thống phòng học kiên cố, khu nội trú, bếp ăn bán trú an toàn đến cảnh quan sư phạm văn minh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập và sinh hoạt của học sinh vùng cao.

Bước vào năm học 2026-2027, nhà trường nhanh chóng ổn định nền nếp ăn ở tập trung, nắm bắt tâm lý và hoàn cảnh từng em, giúp học sinh vùng cao sớm vượt qua cảm giác bỡ ngỡ khi xa gia đình để rèn luyện tính tự lập, ý thức kỷ cương và tinh thần đoàn kết tập thể.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn chủ động nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm. Đặc biệt, việc khánh thành và đưa vào sử dụng phòng giáo dục thực hành công nghệ STEM là một dấu mốc lịch sử.

Đây chính là cầu nối tri thức hiện đại giúp các em học sinh vùng biên giới được tiếp cận với khoa học công nghệ, khơi dậy tư duy sáng tạo, năng lực thực hành và khát vọng vươn lên.