Nam sinh lớp 9 đánh học sinh lớp 7 giờ nghỉ trưa: Khoảng trống giám sát học sinh bán trú nằm ở đâu?

Những khoảng trống giám sát

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra trong thời gian học sinh nghỉ trưa tại trường. Đây là khoảng thời gian học sinh không học tập theo thời khóa biểu nhưng vẫn ở trong khuôn viên trường và thuộc phạm vi quản lý của nhà trường.

Học sinh lớp 7 bị tác động bằng chổi trong giờ nghỉ trưa ở Lào Cai. Ảnh: congluan.vn

Trong môi trường bán trú, giờ nghỉ trưa thường diễn ra theo một chuỗi hoạt động gồm ăn trưa, nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho các hoạt động buổi chiều. Đây cũng là thời điểm học sinh di chuyển giữa nhiều khu vực khác nhau, trong khi giáo viên, nhân viên quản lý phải tổ chức, theo dõi nhiều nhóm học sinh.

Trên thực tế, khoảng trống trong quản lý học sinh bán trú có thể xuất hiện tại những thời điểm chuyển tiếp, chẳng hạn sau khi học sinh ăn xong nhưng chưa vào giờ ngủ, hoặc khi học sinh rời phòng ngủ để đi vệ sinh, lấy đồ dùng hay di chuyển sang khu vực khác.

Những khu vực như nơi ngủ, hành lang, cầu thang, khu vệ sinh hoặc lớp học khi không có giáo viên trực tiếp cũng có thể trở thành những điểm khó quan sát nếu nhà trường chưa bố trí lực lượng giám sát phù hợp.

Đặc biệt, nếu giáo viên hoặc nhân viên quản lý phải luân chuyển giữa nhiều nơi, việc bao quát toàn bộ học sinh trong cùng một thời điểm sẽ gặp khó khăn. Khi đó, những mâu thuẫn nhỏ giữa học sinh nếu không được phát hiện và can thiệp sớm có thể phát triển thành xô xát.

Một vấn đề khác là việc nắm bắt thông tin từ trước. Không phải vụ bạo lực học đường nào cũng đều xuất hiện bất ngờ. Mâu thuẫn có thể bắt đầu từ những hành vi trêu chọc, tranh cãi hoặc xích mích giữa học sinh nhưng chưa được giáo viên, cán bộ quản lý biết đến.

Vì vậy, quản lý học sinh bán trú không chỉ là bảo đảm các em ăn, ngủ đúng giờ mà còn cần bao quát các mối quan hệ, tâm lý và những dấu hiệu bất thường trong quá trình sinh hoạt tập thể.

Cần có giải pháp

Từ sự việc trên, việc rà soát lại quy trình quản lý học sinh bán trú là cần thiết. Nhà trường cần xác định rõ từng khung thời gian, từng khu vực và người chịu trách nhiệm giám sát, ngoài việc chỉ tập trung quản lý học sinh trong các tiết học chính khóa.

Đặc biệt, các thời điểm chuyển tiếp như sau bữa trưa, trước giờ ngủ, sau giờ ngủ hoặc trước khi bắt đầu tiết học buổi chiều cần được chú ý. Việc phân công giáo viên, nhân viên trực cần bảo đảm không để xảy ra tình trạng học sinh ở một khu vực nhưng không có người lớn chịu trách nhiệm theo dõi.

Bên cạnh giám sát trực tiếp, nhà trường cũng cần tăng cường kết nối với học sinh để phát hiện sớm những biểu hiện bất thường. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách bán trú cần có kênh trao đổi thường xuyên để học sinh có thể phản ánh khi bị trêu chọc, đe dọa hoặc xảy ra mâu thuẫn với bạn.

Việc phát hiện và giải quyết từ những xích mích nhỏ có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa bạo lực học đường. Khi học sinh cảm thấy có người lớn lắng nghe và hỗ trợ, những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình sinh hoạt tập thể sẽ có thêm cơ hội được xử lý trước khi trở thành vụ việc nghiêm trọng.

Sự việc nam sinh lớp 9 đánh học sinh lớp 7 không chỉ cần được xem xét ở hành vi của những học sinh liên quan. Đây cũng là dịp để các trường có tổ chức bán trú nhìn lại toàn bộ quy trình quản lý, từ phân công người trực, kiểm soát các khu vực đến cơ chế tiếp nhận thông tin và xử lý mâu thuẫn giữa học sinh.

Phòng ngừa bạo lực từ sớm, từ xa, chủ động nhận diện và can thiệp ngay khi có dấu hiệu bất thường sẽ hiệu quả hơn việc chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra.