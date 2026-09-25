Italia giới hạn học sinh nước ngoài trong lớp, cấm che kín mặt tại trường học

Chính phủ Italia vừa thông qua các quy định mới liên quan đến việc che kín mặt và tỷ lệ học sinh nước ngoài trong lớp học. Ảnh minh họa: AI

Cấm che kín mặt trong trường học

Ngày 24.9, Hội đồng Bộ trưởng Italia thông qua sắc lệnh về giáo dục, trong đó quy định học sinh không được tham gia các hoạt động chính khóa, ngoại khóa hoặc hoạt động giữa nhà trường và gia đình với khuôn mặt bị che kín hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khiến việc nhận diện khuôn mặt trở nên khó khăn.

Quy định có ngoại lệ trong những trường hợp có lý do cụ thể về y tế hoặc an toàn. Người vi phạm có thể bị phạt từ 200 đến 1.000 euro. Nếu người vi phạm là trẻ vị thành niên, khoản phạt được áp dụng với cha mẹ hoặc người có trách nhiệm pháp lý đối với trẻ.

Sắc lệnh không đề cập rõ ràng đến khăn trùm đầu Hồi giáo (burqa hoặc niqab). Tuy nhiên, khi công bố chính sách, Thủ tướng Giorgia Meloni đã đề cập đến những loại trang phục này và cho rằng việc che kín khuôn mặt không phù hợp với mục tiêu hội nhập trong trường học.

Burqa che toàn bộ cơ thể và khuôn mặt, trong khi niqab che mặt nhưng để lộ mắt. Cả hai khác với hijab, loại khăn trùm đầu che tóc và cổ nhưng để hở khuôn mặt.

Theo các ước tính được truyền thông Italia dẫn lại, burqa và niqab hiện không phổ biến tại nước này, với khoảng 500-600 phụ nữ sử dụng hai loại trang phục trên.

Giới hạn 30% với một số học sinh nước ngoài

Sắc lệnh cũng đưa ra giới hạn 30% đối với một số nhóm học sinh không có quốc tịch Italia trong các lớp đầu cấp, bắt đầu từ năm học 2027-2028.

Ở bậc tiểu học, quy định áp dụng với học sinh không có quốc tịch Italia, không sinh tại Italia và chưa hoàn thành ít nhất hai năm học mẫu giáo.

Ở bậc trung học, nhóm được tính vào tỷ lệ 30% là học sinh không có quốc tịch Italia và chưa hoàn thành ít nhất ba năm học trong hệ thống giáo dục Italia.

Trong trường hợp không thể bảo đảm tỷ lệ này, cơ quan giáo dục địa phương có thể phân bổ học sinh sang các trường lân cận, đồng thời tăng cường hỗ trợ tiếng Italia tại những trường có tỷ lệ học sinh thuộc nhóm này cao.

Theo Bộ Giáo dục Italia, khoảng 34.000 lớp học trên cả nước hiện có tỷ lệ học sinh nước ngoài vượt 30%. Quy định mới vì vậy có thể tác động đáng kể đến việc phân bổ học sinh giữa các trường, đặc biệt tại những khu vực có đông cộng đồng người nhập cư.

Một nội dung khác của sắc lệnh là hỗ trợ ngôn ngữ đối với các gia đình có trẻ gặp khó khăn nghiêm trọng trong quá trình hòa nhập học đường do rào cản ngôn ngữ.

Trong những trường hợp này, phụ huynh có thể được yêu cầu tham gia các khóa học tiếng Italia miễn phí. Nếu không thực hiện, họ có thể bị phạt từ 200 đến 1.000 euro.

Đáng chú ý, các bản dự thảo ban đầu từng đề cập khả năng áp dụng biện pháp mạnh hơn đối với những gia đình không tuân thủ yêu cầu học tiếng Italia. Tuy nhiên, nội dung này đã được loại khỏi văn bản được Hội đồng Bộ trưởng thông qua và thay bằng chế tài hành chính.