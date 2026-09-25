Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Chất lượng là nền tảng phát triển của Trường Đại học Victoria Hòa Bình

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: BTC

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, cùng đại diện các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, lãnh đạo Tập đoàn Sovico và các đơn vị thành viên, đối tác trong nước, quốc tế, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Victoria Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Victoria Hòa Bình cho biết, việc đổi tên không chỉ là sự thay đổi về nhận diện mà mở ra định hướng phát triển mới của nhà trường. Trường lựa chọn mô hình đại học ứng dụng, đổi mới sáng tạo, hướng tới nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đồng thời xây dựng môi trường học tập gắn với thực tiễn.

Là thành viên trong hệ thống giáo dục y tế Victoria, với sự đồng hành của Tập đoàn Sovico, nhà trường xác định lợi thế trong việc kết nối giữa cơ sở giáo dục đại học với hệ sinh thái doanh nghiệp đa ngành. Đây cũng là cơ sở để trường hướng tới mô hình đại học gắn với doanh nghiệp, tăng kết nối giữa đào tạo và nhu cầu việc làm.

Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Hòa Bình đã từng bước hình thành mô hình đào tạo đa ngành, với các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, du lịch, ngôn ngữ và khoa học sức khỏe. Hiện trường có khoảng 8.000 sinh viên, cùng đội ngũ 350 giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên. Năm học 2026-2027, trường đón 1.800 tân sinh viên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng các đại biểu và đại diện nhà trường ấn nút ra mắt tên gọi mới: Trường Đại học Victoria Hòa Bình. Ảnh: BTC

Trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Hòa Bình thành Trường Đại học Victoria Hòa Bình, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng, tên gọi mới đặt ra yêu cầu về vị thế, tầm nhìn và trách nhiệm mới của nhà trường.

Uy tín của một cơ sở giáo dục không được hình thành ngay sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển đổi, mà phải được bồi đắp từ chất lượng đào tạo, kết quả nghiên cứu và sự trưởng thành của người học.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường và Tập đoàn Sovico tập trung hoàn thiện mô hình quản trị đại học hiện đại, minh bạch; phát huy quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; lấy người học làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng và đóng góp cho xã hội làm thước đo.

Cùng với đó, nhà trường cần tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, rà soát các ngành đào tạo và hoạt động nghiên cứu để gắn với nhu cầu của thị trường lao động; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, tăng cường thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng thích ứng cho người học.

Đại diện nhà trường và các đơn vị tại lễ công bố thành lập Trường Y Dược Victoria. Ảnh: BTC

Nhân dịp công bố thành lập Trường Y Dược Victoria, Phó Thủ tướng lưu ý yêu cầu đặc biệt đối với nhà trường về chất lượng đào tạo, y đức và năng lực thực hành. Đào tạo nhân lực y tế liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người, vì vậy cần gắn nhà trường với bệnh viện, cơ sở thực hành ngay từ đầu, không chạy theo quy mô mà xem nhẹ chất lượng.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị nhà trường tạo chuyển biến thực chất trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chuẩn mực vào quản lý và giảng dạy.

Các đại biểu chứng kiến hoạt động ký biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ giữa Cơ quan quản lý và phát triển hệ thống VNeID (Bộ Công an) và Tập đoàn Sovico. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ chương trình, Cơ quan quản lý và phát triển hệ thống VNeID (Bộ Công an) và Tập đoàn Sovico ký biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. Hai bên dự kiến phối hợp triển khai các giải pháp “Bình dân học vụ số” nhằm phổ cập kiến thức, kỹ năng số và “Trạm công dân số” hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích số.