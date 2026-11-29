Quang lâm tham dự lễ truy niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Pháp chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; chư vị Trưởng lão Ban Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh.

Nhị vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Huệ Thông; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, chư vị giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Trị sự; Tăng Ni thuộc môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; chư Tăng Ni các tự viện trên địa bàn Thành phố, các địa phương cùng đông đảo Phật tử.

Về phía lãnh đạo TP.HCM tham dự lễ truy niệm có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM, cùng đại diện các sở, ban ngành trực thuộc.

Lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp diễn ra trang nghiêm, thành kính

Thay mặt Ban Tổ chức Tang lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng ban Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử Trung ương cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm Kỷ Tỵ (1929), tại xã Phượng Tường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình), trong một gia đình Nho học có truyền thống kính tin Tam bảo.

Thuở thiếu thời, được nuôi dưỡng trong nếp nhà đạo đức, vốn có túc duyên với Phật pháp, ngài sớm phát tâm xuất gia, cầu đạo giải thoát.

Với chí nguyện xuất trần, ngài xuất gia tu học tại chùa Miễu, huyện Trực Ninh, Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình. Sau thời gian chấp lao phục dịch, tu học chốn thiền môn, ngài được thụ giới Sa-di tại chùa Phú Ninh, huyện Trực Ninh; tiếp đó cầu thụ giới Bồ-tát với Tổ Tuệ Tạng tại chùa Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cung tuyên tiểu sử

Ngài thụ giới Tỷ-khiêu tại chùa Liên Hoa, phố Khâm Thiên, Hà Nội, với Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, sau này là Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN.

Trên bước đường tham học, ngài được thân cận và thụ giáo với Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Thi - Tổ Tuệ Tạng, Đức Thượng thủ Tăng-già toàn quốc; đồng thời tu học tại chùa Quán Sứ, Hà Nội và các trung tâm Phật học danh tiếng miền Bắc thời đó, nơi đã sản sinh ra nhiều bậc cao Tăng, thạc đức cho Giáo hội trong nhiều thế kỷ.

Năm 27 tuổi, ngài làm thị giả và thông dịch cho Đức Tăng thống Thích Tịnh Khiết trong dịp công du ra nước ngoài tham dự Đại hội Phật giáo thế giới được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.

Trong phong trào Tăng Ni, thanh niên, sinh viên phản đối chế độ độc tài Sài Gòn và đấu tranh bảo vệ Phật giáo năm 1963, ngài được phân công đảm nhiệm người phát ngôn và trả lời cho các hãng thông tấn quốc tế, góp phần chuyển tải tiếng nói yêu nước của nhân dân Việt Nam và của Phật giáo Việt Nam đến cộng đồng quốc tế nhằm tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè, nhân dân tiến bộ và những người yêu chuộng công lý trên thế giới.

Chư tôn giáo phẩm và lãnh đạo TP.HCM tham dự lễ truy niệm

Ngài tích cực tham gia các hoạt động vận động bảo vệ Phật giáo, gắn liền với sự kiện Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân nhằm thể hiện lòng từ bi và chí nguyện vì Đạo pháp, vì công bằng xã hội. Sự kiện ấy đã để lại trong lòng Trưởng lão Hòa thượng một dấu ấn sâu sắc, trở thành động lực để ngài kiên định hơn trên con đường hoằng dương Chính pháp.

Trên phương diện học thuật, ngài đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh Thạc sĩ tại Đại học Yale và Tiến sĩ tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ. Ngài từng đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học Miền Nam và Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn.

Suốt cuộc đời, ngài gắn bó mật thiết với Giáo hội và đóng góp công sức lớn lao cho sự nghiệp thống nhất Phật giáo. Trong sự nghiệp giáo dục và hoằng pháp, ngài dành nhiều trí lực và tâm lực cho công tác đào tạo Tăng tài, giảng dạy Phật học, nghiên cứu, trước tác và phiên dịch kinh điển.

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2007-2012, ngài được suy tôn giữ trọng trách Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2017, ngài được suy tôn giữ trọng trách Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Trong quá trình phụng sự Giáo hội, ngài đảm nhiệm trọng trách Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Chứng minh Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam.

Ngài được cung thỉnh làm Chứng minh sư tại nhiều Đại giới đàn, góp phần trang nghiêm giới pháp, duy trì mạng mạch Phật pháp và tiếp nối truyền thống Tăng-già.

Đối với sơn môn pháp phái, trên cương vị Trưởng môn phái, viện chủ tổ đình Vĩnh Nghiêm, ngài luôn quan tâm gìn giữ và phát huy truyền thống Tổ nghiệp, xây dựng nếp sống thiền môn, giáo dưỡng môn đồ đệ tử, góp phần làm hưng thịnh sơn môn pháp phái.

Trải qua hơn bảy thập niên tu hành nơi cửa Phật, ngài đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp hoằng dương Chính pháp, giáo dục Tăng tài, truyền trì Giới luật và phụng sự Đạo pháp - Dân tộc.

Hóa duyên đã mãn, thuận lý vô thường, Trưởng lão Hòa thượng an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 5 phút, ngày 24-11-2026 (16-10-Bính Ngọ), tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM); trụ thế: 98 năm, 74 hạ lạp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng lời tưởng niệm, tiễn biệt Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Tiếp đó, thay mặt cho Trung ương Giáo hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự dâng lời tưởng niệm, tiễn biệt Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp; nhắc lại những cống hiến lớn lao của Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch đối với Đạo pháp và Dân tộc, trải qua những khúc quanh thăng trầm của lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng như vai trò đặc biệt quan trọng của ngài trong Pháp nạn năm 1963.

Với đạo phong, đức độ và kỷ cương mẫu mực, Trưởng lão Hòa thượng đã nêu gương sáng của bậc mô phạm cho đàn hậu tấn noi theo, dấn bước trên con đường tu học và hoằng pháp lợi sanh. Với GHPGVN, ngài là vị giáo phẩm có đóng góp quan trọng trong việc đặt nền móng, xây dựng và phát triển ngôi nhà Giáo hội. Tiễn biệt ngài vào chốn vô tung, dù đã mãn báo thân, “đàm hoa lạc khứ” nhưng công hạnh và đức độ của ngài vẫn luôn còn mãi nơi Ta-bà, soi sáng cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam vững bước đi trên con đường Chánh đạo.

Thượng tọa Thích Thanh Phong dâng lời cảm tạ

Thay mặt môn đồ pháp quyến, Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm dâng lời cảm tạ lên chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các Ban, Viện Trung ương, chư Tăng Ni các tự viện cả nước, môn phong pháp phái Vĩnh Nghiêm đã quang lâm tưởng niệm, phân ưu, cử hành các pháp sự; tri ân quý vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, TP.HCM cùng các tỉnh thành, các tổ chức, đoàn thể, quý doanh nghiệp đã gửi vòng hoa, phân ưu đến môn đồ pháp quyến; toàn thể Phật tử, tình nguyện viên,… đã góp phần chu toàn tang lễ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang cử hành nghi thức phất trần, tuyên pháp ngữ

Sau phần dâng hương tiễn biệt của chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, chư vị giáo phẩm Hội đồng Trị sự, môn đồ pháp quyến đã thành kính cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh quang lâm cử hành nghi thức phất trần, tuyên pháp ngữ.

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đương vi Sám chủ cùng chư tôn đức Ban Kinh sư thực hiện nghi thức thỉnh kim quan thăng thượng giá. Trong tiếng đồng thanh niệm Phật của toàn thể Tăng Ni, Phật tử, kim quan Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch đã được cung thỉnh rời Giác linh đường, thăng xa, di chuyển đến Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, TP.Đồng Nai) nhập bảo tháp.

Một số hình ảnh ghi nhận:

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Thành kính tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp