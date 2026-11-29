Tôm sú nặng gần nửa cân

Sau khi giành giải nhất cuộc thi “Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026” với con tôm nặng 380,9 gram, dài 34,3 cm, ông Từ Văn Toàn (xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) chia sẻ câu chuyện về nghề đánh bắt, tuyển chọn và cung cấp tôm sú bố mẹ cho các trại giống. Con tôm đạt giải được ông bắt ngoài khơi.

Một con tôm sú bố mẹ có thể bán được khoảng 5 triệu đồng, thậm chí có thể lên tới 10 triệu đồng, tuỳ thời điểm và khả năng sinh sản.

Ông Toàn cho biết, việc bắt được những con tôm sú nặng khoảng 400 gram trên biển không hiếm. Mỗi năm ghe của ông bắt được không ít con tôm sú cỡ 200 - 400 gram để cung cấp cho các trại giống. Thỉnh thoảng lưới cũng dính con tôm nặng hơn 600 gram.

Theo kinh nghiệm của ông Toàn, tôm quá lớn có thể đã già, khả năng sinh sản giảm nên không phải lúc nào cũng được các trại giống ưa chuộng. Khi lựa tôm bố mẹ, ông thường chú ý những con nặng từ 200-300 gram, quan sát hình dáng và thể trạng để ước chừng khả năng sinh sản.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng (phải) trao chứng nhận đơn vị đạt giải nhất cuộc thi con tôm sú nặng nhất Cà Mau.

Với khoảng 30 năm làm nghề, ông Toàn cho biết có những con tôm vừa nhìn qua, ông đã có thể ước chừng còn khả năng sinh sản thêm hai đến ba lần.

“Một con tôm sú bố mẹ xếp loại đẹp có thể bán được khoảng 5 triệu đồng. Con khỏe, có triển vọng sinh sản tốt có thể lên tới 10 triệu đồng, tùy thời điểm”, ông Toàn nói.

Đi biển săn tôm từ năm 17 tuổi

Theo lời kể của ông Từ Văn Toàn, ông bén duyên với nghề từ năm 17 tuổi, ban đầu đi làm thuê trên các ghe biển. Sau đó, ông chuyển sang thu mua tôm bố mẹ của ngư dân rồi bán lại cho các trại giống. Qua từng chuyến hàng, ông tích lũy kinh nghiệm chọn tôm, giữ tôm sống và gây dựng mối tiêu thụ.

Chất lượng tôm bố mẹ là yếu tố quan trọng hàng đầu để sản xuất tôm giống khỏe, tỷ lệ sống cao. Ảnh người dân bơm ô xy cho tôm sú đánh bắt.

Khi sắm được ghe lưới, ông thuê tài công, tự tổ chức đánh bắt và đưa tôm về bờ. Đến nay, sau khoảng 30 năm làm nghề biển, ông tổ chức đội tàu gồm 6 tàu chuyên đánh bắt tôm sú bố mẹ và 4 tàu thu mua kiêm tiếp tế.

Tôm sú sau khi được đánh bắt phải được giữ sống bằng hệ thống cấp ô xy. Khi đưa về bờ, tôm tiếp tục được đóng trong túi có cấp ô xy để vận chuyển đến các trại giống.

Ông Toàn hiện có mối tiêu thụ tôm sú bố mẹ ở Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hải Phòng và một số địa phương khác.

Nhắc đến nghề đánh bắt và thu mua tôm sú bố mẹ ở Rạch Gốc, ông Toàn nhớ lại, nghề bắt đầu từ một bữa cơm đãi khách. Từng có một ngư dân mang vài con tôm sú lớn ra đãi người bạn từ Nha Trang đến chơi. Vị khách làm nghề sản xuất tôm giống nhìn thấy liền cho biết, nếu những con tôm này còn sống và đủ sức sinh sản, mỗi con có thể bán được vài triệu đồng.

Từ gợi ý trên, ngư dân Rạch Gốc bắt đầu thử giữ tôm sống trong thùng xốp có cấp ô xy, gom tôm qua vài chuyến ghe rồi thuê xe chở ra Nha Trang bán cho các trại giống. Dần dần, việc mua bán mở rộng, hình thành một nghề đặc thù ở vùng biển Rạch Gốc.

“Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026” có chiều dài 34,3 cm, nặng 380,9 gram, được đánh bắt ngoài khơi.

Theo ông Toàn, hiện nay số người còn theo nghề thu mua tôm sú bố mẹ ở địa phương chỉ còn vài người. Chi phí vận chuyển, bảo quản tăng cao, trong khi tôm sống có thời gian tiêu thụ ngắn khiến việc thu mua từ các ghe khác rồi bán lại cho trại giống tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hiện ông Toàn chủ yếu bắt tôm sú sinh sản theo đặt hàng của trại giống.

“Có con tôm lúc còn khỏe bán được khoảng 5 triệu đồng, nhưng nếu chậm 3-4 ngày, tôm yếu đi, phải bán làm tôm thịt thì có khi chưa được 200.000 đồng”, ông Toàn nói.