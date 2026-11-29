Nghệ thuật thêu, ghép vải của người Phù Lá trở thành di sản quốc gia
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định ghi danh “Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Phù Lá” vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Di sản thuộc 2 loại hình: Tri thức dân gian và Nghề thủ công truyền thống; được thực hành tại xã Lùng Phình và xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Đây là sự ghi nhận đối với giá trị văn hóa truyền thống độc đáo được cộng đồng người Phù Lá gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.
Trong đời sống của người Phù Lá, trang phục truyền thống không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn là nơi lưu giữ dấu ấn văn hóa riêng của dân tộc. Bằng đôi bàn tay khéo léo, phụ nữ Phù Lá sử dụng kỹ thuật thêu, khâu, ghép vải và phối màu để tạo nên những họa tiết trang trí mang đặc trưng riêng.
Việc di sản được ghi danh vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa người Phù Lá. Đây cũng là cơ sở để khuyến khích nghệ nhân, người dân tiếp tục thực hành, truyền dạy kỹ năng truyền thống, đưa giá trị di sản hiện diện bền vững trong đời sống đương đại.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nghe-thuat-theu-ghep-vai-cua-nguoi-phu-la-tro-thanh-di-san-quoc-gia-post915717.html