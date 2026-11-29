Đây là sự ghi nhận đối với giá trị văn hóa truyền thống độc đáo được cộng đồng người Phù Lá gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trong đời sống của người Phù Lá, trang phục truyền thống không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn là nơi lưu giữ dấu ấn văn hóa riêng của dân tộc. Bằng đôi bàn tay khéo léo, phụ nữ Phù Lá sử dụng kỹ thuật thêu, khâu, ghép vải và phối màu để tạo nên những họa tiết trang trí mang đặc trưng riêng.

Trong đời sống của người Phù Lá, trang phục truyền thống không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn là nơi lưu giữ dấu ấn văn hóa mang đậm bản sắc.

Phụ nữ Phù Lá khéo léo sử dụng kỹ thuật thêu, khâu, ghép vải và phối màu để tạo nên những họa tiết trang trí mang tính đặc trưng.

Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, các họa tiết trên trang phục của dân tộc Phù Lá còn chứa đựng ý nghĩa biểu tượng, phản ánh nhân sinh quan, tín ngưỡng và mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên.

Phụ nữ Phù Lá từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành đều được các bà, các mẹ, các chị trao truyền kỹ thuật trang trí, tạo hình trên trang phục truyền thống để có thể tự may váy áo cho mình và người thân trong gia đình.

Ngày nay, người Phù Lá vẫn giữ nét đẹp văn hóa mặc trang phục truyền thống trong lễ cưới, hỏi và các lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại địa phương.

Màu chàm là gam màu chủ đạo trong trang phục người Phù Lá. Bên cạnh đó, đồng bào còn sử dụng màu nhuộm từ các loại cây cỏ tự nhiên để tạo sợi thêu, làm nổi bật những họa tiết trang trí độc đáo.

Mỗi đường kim, mũi chỉ, cách sắp xếp hoa văn và phối hợp màu sắc đều thể hiện sự sáng tạo, óc thẩm mỹ cùng những quan niệm văn hóa của cộng đồng.

Các kỹ thuật trang trí, cách lựa chọn màu sắc và tạo hình họa tiết được trao truyền qua nhiều thế hệ, chủ yếu thông qua thực hành và hướng dẫn trong gia đình, cộng đồng.

Việc làm trang phục không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, lễ hội mà còn góp phần gắn kết các thế hệ, giúp người trẻ hiểu và tiếp nối những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Việc ghi danh di sản là sự ghi nhận đối với những tri thức, kỹ năng thủ công truyền thống được cộng đồng người Phù Lá gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Việc di sản được ghi danh vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa người Phù Lá. Đây cũng là cơ sở để khuyến khích nghệ nhân, người dân tiếp tục thực hành, truyền dạy kỹ năng truyền thống, đưa giá trị di sản hiện diện bền vững trong đời sống đương đại.