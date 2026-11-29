Để nghê Việt gần hơn với đời sống
Xuất hiện nơi cổng đình, mái chùa, trong những tác phẩm mỹ thuật dân gian, thế nhưng con nghê vẫn còn nhiều điều chưa được công chúng biết đến. Từ cuốn sách Nghê Việt tinh tuyển, cuộc gặp gỡ với họa sĩ, tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế tại chương trình “Sách-urday - Thứ Bảy cùng sách” do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chiều 28/11 đã mở ra những câu chuyện thú vị về nghê, cùng những gợi ý đưa chất liệu di sản vào sáng tạo hôm nay.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-nghe-viet-gan-hon-voi-doi-song-246261129095937006.htm