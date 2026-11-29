Sách gồm 5 chương: Cá voi về Cù lao Ré (chương I), Đảo Bé trong ký ức tuổi thơ (chương II), Tượng đài Hùng Binh Hoàng Sa (chương III), Nụ cười tuổi thơ Cù lao Ré (chương IV), Một vòng quanh đảo Cát Vàng (chương V).

Qua từng câu chuyện, bạn đọc có dịp tìm hiểu về cảnh sắc, con người, đời sống và dấu ấn lịch sử gắn với Lý Sơn. Những thông tin giúp các em tiếp nhận kiến thức nhẹ nhàng, hình dung rõ hơn vị trí, ý nghĩa của hòn đảo giữa biển khơi. Trang sách khơi gợi tình yêu khám phá và niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Tập sách góp phần trang bị kiến thức về Biển Đông trong chương trình học tập. Đây cũng là tài liệu để thầy cô, anh chị phụ trách Đội sử dụng trong các buổi sinh hoạt chủ đề về biển đảo Việt Nam, giúp học sinh thêm yêu mến biển đảo quê hương, nuôi dưỡng ước mơ và ý thức chung sức xây dựng, bảo vệ chủ quyền Biển Đông.