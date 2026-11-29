Du khách trong và ngoài nước hào hứng với nghi thức đạp trống của người Ma Coong. (Ảnh: HG)

Từ bao đời nay, Lễ hội đập trống trở thành nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc gắn liền với đời sống tinh thần của cộng đồng người Ma Coong (dân tộc Bru-Vân Kiều) tại xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Lễ hội truyền thống vốn chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm vào đêm 16 tháng Giêng âm lịch hằng năm giữa đại ngàn Trường Sơn, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019.

Điểm nhấn của đêm hội 28/11 là chương trình nghệ thuật tái hiện được dàn dựng công phu với sự thực hiện của chính đồng bào Ma Coong qua 6 phân cảnh xuyên suốt, dẫn dắt khán giả ngược dòng ký ức về với nguồn cội của tộc người. Tại đây, câu chuyện dân gian truyền đời về sự ra đời của tiếng trống sẽ được tái hiện sinh động.

Dân bản làm trống chuẩn bị cho lễ hội. (Ảnh: HG)

Không gian đêm hội đưa du khách đi qua đầy đủ hai phần lễ và hội. Nếu phần lễ mang không khí trang nghiêm với nghi thức cúng Giàng, thần linh núi rừng do chính già làng Đinh Xon thực hiện thì phần hội sẽ bùng nổ ngay sau hồi trống khai hội của già làng, trưởng bản. Theo quan niệm của đồng bào Ma Coong, trống đánh càng vang, hội càng vui và khoảnh khắc mặt trống vỡ trước khi trời sáng chính là điềm lành báo hiệu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và tình đoàn kết bền chặt.

Lần đầu tiên được một nghi thức của đồng bào dân tộc thiểu số đến thể hiện, trình diễn tại Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng mang tới sự hào hứng cho du khách và người dân vùng di sản. (Ảnh: HG)

Xuyên suốt sự kiện, người dân và du khách tham quan các gian hàng đặc sản, thưởng thức hương vị ẩm thực truyền thống của núi rừng và trực tiếp cầm dùi mây đập trống, gửi gắm ước vọng về một năm mới sung túc, bình an. Đặc biệt, rất đông du khách trong và ngoài nước cầm cây dùi bằng mây hào hứng đập vào mặt trống trong đêm tái hiện lễ hội truyền thống của người Ma Coong. Họ cùng nếm thử rượu cần và vui say trong niềm vui lễ hội độc đáo của người Ma Coong ngay tại trung tâm du lịch Phong Nha. Anh Craig, đến từ nước Anh liên tục dùng dùi mây đập vào mặt trống và tỏ ra thích thú với trải nghiệm mới lạ. “Tôi hạnh phúc vì chưa bao giờ làm điều này”, anh nói.

Tiết mục văn nghệ dân gian do chính đồng bào Ma Coong biểu diễn. (Ảnh: HG)

Ngoài đập trống, du khách nước ngoài còn nắm tay người dân, cùng nhảy múa quanh bếp lửa theo nhịp trống. Những người vốn xa lạ nhanh chóng hòa vào vòng múa, tạo nên không khí giao lưu vui vẻ giữa sân Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng.

Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng Phạm Hồng Thái cho biết, chương trình được kỳ vọng mở ra hướng đi mới trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Hoạt động cũng tạo tiền đề để các chương trình trở thành điểm nhấn trong khuôn khổ Lễ hội Hang động năm 2027, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tăng sức hấp dẫn cho điểm đến Phong Nha-Kẻ Bàng.