Du khách hào hứng với Lễ hội đập trống của người Ma Coong, tỉnh Quảng Trị
Tối 28/11, tại Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng phối hợp Công ty Jungle Boss thực hiện chương trình tái hiện Lễ hội đập trống của đồng bào Ma Coong tỉnh Quảng Trị. Hoạt động này mở ra không gian trải nghiệm văn hóa bản địa sống động trong Tuần Văn hóa-du lịch Quảng Trị 2026.
Từ bao đời nay, Lễ hội đập trống trở thành nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc gắn liền với đời sống tinh thần của cộng đồng người Ma Coong (dân tộc Bru-Vân Kiều) tại xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Lễ hội truyền thống vốn chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm vào đêm 16 tháng Giêng âm lịch hằng năm giữa đại ngàn Trường Sơn, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019.
Điểm nhấn của đêm hội 28/11 là chương trình nghệ thuật tái hiện được dàn dựng công phu với sự thực hiện của chính đồng bào Ma Coong qua 6 phân cảnh xuyên suốt, dẫn dắt khán giả ngược dòng ký ức về với nguồn cội của tộc người. Tại đây, câu chuyện dân gian truyền đời về sự ra đời của tiếng trống sẽ được tái hiện sinh động.
Không gian đêm hội đưa du khách đi qua đầy đủ hai phần lễ và hội. Nếu phần lễ mang không khí trang nghiêm với nghi thức cúng Giàng, thần linh núi rừng do chính già làng Đinh Xon thực hiện thì phần hội sẽ bùng nổ ngay sau hồi trống khai hội của già làng, trưởng bản. Theo quan niệm của đồng bào Ma Coong, trống đánh càng vang, hội càng vui và khoảnh khắc mặt trống vỡ trước khi trời sáng chính là điềm lành báo hiệu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và tình đoàn kết bền chặt.
Xuyên suốt sự kiện, người dân và du khách tham quan các gian hàng đặc sản, thưởng thức hương vị ẩm thực truyền thống của núi rừng và trực tiếp cầm dùi mây đập trống, gửi gắm ước vọng về một năm mới sung túc, bình an. Đặc biệt, rất đông du khách trong và ngoài nước cầm cây dùi bằng mây hào hứng đập vào mặt trống trong đêm tái hiện lễ hội truyền thống của người Ma Coong. Họ cùng nếm thử rượu cần và vui say trong niềm vui lễ hội độc đáo của người Ma Coong ngay tại trung tâm du lịch Phong Nha. Anh Craig, đến từ nước Anh liên tục dùng dùi mây đập vào mặt trống và tỏ ra thích thú với trải nghiệm mới lạ. “Tôi hạnh phúc vì chưa bao giờ làm điều này”, anh nói.
Ngoài đập trống, du khách nước ngoài còn nắm tay người dân, cùng nhảy múa quanh bếp lửa theo nhịp trống. Những người vốn xa lạ nhanh chóng hòa vào vòng múa, tạo nên không khí giao lưu vui vẻ giữa sân Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng.
Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng Phạm Hồng Thái cho biết, chương trình được kỳ vọng mở ra hướng đi mới trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Hoạt động cũng tạo tiền đề để các chương trình trở thành điểm nhấn trong khuôn khổ Lễ hội Hang động năm 2027, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tăng sức hấp dẫn cho điểm đến Phong Nha-Kẻ Bàng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/du-khach-hao-hung-voi-le-hoi-dap-trong-cua-nguoi-ma-coong-tinh-quang-tri-post1006206.html