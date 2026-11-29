Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Hội thảo - Tọa đàm Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản: Chính sách, sáng tạo và phát triển phim hoạt hình được tổ chức vào sáng 29/11, trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức.

Toàn cảnh Hội thảo - Tọa đàm Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản: Chính sách, sáng tạo và phát triển phim hoạt hình được tổ chức vào sáng 29/11.

Hoạt hình Nhật Bản được lựa chọn làm tiêu điểm bởi Nhật Bản là một trong những quốc gia thành công hàng đầu trong việc phát triển hoạt hình từ một loại hình nghệ thuật thành ngành công nghiệp văn hóa có sức lan tỏa toàn cầu. Theo Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản, năm 2024, quy mô thị trường anime đạt khoảng 3,84 nghìn tỷ yên, tăng 14,8% so với năm trước, thị trường nước ngoài chiếm khoảng 56,5%.

Thành công ấy không chỉ đến từ năng lực sáng tạo, sản xuất mà còn từ hệ sinh thái kết nối đào tạo, phát hành, khai thác bản quyền, nhân vật và sản phẩm phái sinh, đặc biệt là khả năng chuyển tải bản sắc văn hóa Nhật Bản tới khán giả quốc tế.

Các ấn phẩm giới thiệu, phân tích và lý luận điện ảnh được trưng bày trong khuôn khổ tọa đàm thu hút sự quan tâm theo dõi của đại biểu và công chúng.

Tính đến năm 2025, Việt Nam ghi nhận hệ thống 259 rạp và cụm rạp với khoảng 1.295 phòng chiếu, phục vụ nhu cầu giải trí ngày càng tăng của khán giả. Nhiều bộ phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, tạo hiệu ứng xã hội rộng rãi, góp phần khẳng định vị thế của phim Việt trên thị trường trong nước và hội nhập quốc tế. Đây là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận điện ảnh của công chúng.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, theo nghiên cứu thị trường hoạt hình Đông Nam Á được công bố năm 2026, quy mô thị trường hoạt hình Việt Nam năm 2025 ước khoảng 200 triệu USD, trong tổng quy mô khoảng 1,24 tỷ USD của khu vực. Việt Nam có khoảng 200 studio hoạt hình, nhiều nhất trong sáu thị trường được khảo sát. Đây là số liệu ước tính từ nghiên cứu thị trường, nhưng cho thấy tiềm năng về nhân lực và năng lực sản xuất.

Tuy vậy, nền công nghiệp hoạt hình Việt Nam vẫn còn hạn chế về nội dung gốc, quy mô đầu tư, phát hành, khai thác sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu nhân vật. Cùng với những cơ chế, chính sách được quy định trong Luật Điện ảnh năm 2022, ngành hoạt hình cần tiến xa hơn: từ gia công sang chủ động sáng tạo, từ sản xuất tác phẩm sang phát triển tài sản trí tuệ, từ phục vụ thị trường trong nước sang từng bước tiếp cận khán giả quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại hội thảo.

Theo Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả Trần Hoàng, phát triển công nghiệp hoạt hình Việt Nam trong tổng thể các ngành công nghiệp văn hóa là nội dung có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Để khai thác hiệu quả tiềm năng của lĩnh vực này, cần nhận diện đầy đủ vị thế đặc thù của hoạt hình, xác định rõ vai trò kiến tạo phát triển của Nhà nước, đồng thời đề xuất các định hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam.

Hội thảo - Tọa đàm Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản: Chính sách, sáng tạo và phát triển phim hoạt hình đã mang đến nhiều tham luận của các diễn giả trong nước và quốc tế. Tiêu biểu như đạo diễn, biên kịch, giảng viên và nhà nghiên cứu lịch sử điện ảnh người Pháp chuyên về điện ảnh Nhật Bản Pascal-Alex Vincent đã mang đến tham luận về vai trò của Nhà nước trong phát triển công nghiệp hoạt hình Nhật Bản và gợi mở những bài học về cơ chế, chính sách và khả năng vận dụng tại Việt Nam. Hay Giám đốc Nội dung CJ CGV Việt Nam Nguyễn Hoàng Hải đã có những trao đổi về phát hành phim hoạt hình tại rạp chiếu phim Việt Nam, phân tích về thực trạng, hành vi khán giả, từ đó hướng đến giải pháp mở rộng thị trường.

Hội thảo - Tọa đàm Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản: Chính sách, sáng tạo và phát triển phim hoạt hình đã mang đến nhiều tham luận của các diễn giả trong nước và quốc tế.

Tại Việt Nam, trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành hoạt hình đã tích lũy được nền tảng nghệ thuật vững chắc, truyền thống sáng tạo và giàu giá trị nhân văn. Bước vào kỷ nguyên số, với kho tàng di sản văn hóa, lịch sử và chất liệu dân gian phong phú, hoạt hình Việt Nam đang đứng trước thời cơ thuận lợi để chuyển mình trở thành một ngành công nghiệp sáng tạo mũi nhọn.