Sự kiện được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Trong ảnh: Tác giả Nguyễn Chính (Tuyên Quang) giành giải A hạng mục Ảnh nghệ thuật.

Theo thống kê của Ban tổ chức, cuộc thi và cuộc vận động đã thu hút hơn 1.800 tác phẩm thuộc các thể loại văn học, tranh cổ động và nhiếp ảnh của các tác giả trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân gửi về tham dự. Riêng ở hạng mục ảnh nghệ thuật, Ban tổ chức đã trao 90 giải thưởng gồm: 15 giải A, 20 giải B, 25 giải C và 30 giải Khuyến khích.

Tham gia cuộc thi, đoàn tác giả tỉnh Tuyên Quang đã xuất sắc giành được 7 giải thưởng ở nhiều hạng mục, gồm 3 giải A, 2 giải B và 2 giải C. Cụ thể: Giải A: Đại úy Hoàng Văn Thiết, Phó Trưởng Công an xã Thanh Thủy (hạng mục Tranh cổ động); tác giả Nguyễn Chính (hạng mục Ảnh nghệ thuật); tác giả Lâm Tiến Mạnh (hạng mục Tranh cổ động). Giải B: Trung tá Ma Văn Tuyên, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh (hạng mục Ảnh nghệ thuật); Đại úy Nguyễn Bá Trung, cán bộ Công an xã Liên Hiệp (hạng mục Truyện ký). Giải C: Trung tá Mai Thị Lê, cán bộ Công an xã Quang Bình (hạng mục Truyện ngắn); Đại úy Vàng Thị Kim Cúc, cán bộ Công an xã Thanh Thủy (hạng mục Truyện ngắn).

Thành tích này khẳng định sự hưởng ứng tích cực, chất lượng sáng tác của lực lượng Công an tỉnh và các văn nghệ sĩ Tuyên Quang trong việc lan tỏa hình ảnh đẹp, tận tụy của người chiến sĩ Công an cơ sở vì bình yên cuộc sống nhân dân.