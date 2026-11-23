Tối 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Phạm Tấn Phúc (Tấn Bo) cùng nhiều diễn viên, ca sĩ về tội Cung cấp, sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Tại cơ quan điều tra, nam diễn viên khai đã tham gia một clip có cảnh bạo lực và nói anh "rất hối hận", sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Từ hôm đó đến nay, trang cá nhân của nhạc sĩ Xuân Nhi, vợ Tấn Bo, không có thêm chia sẻ nào. Chị không trả lời báo chí, không xuất hiện ở đâu. Cả gia đình nhỏ với bốn người con cũng giữ im lặng.

Người phụ nữ gác giấc mơ vì chồng

Tấn Bo và bà xã, nhạc sĩ Xuân Nhi. (Ảnh: FBNV)

Ít ai biết người vợ kín tiếng ấy từng có một sự nghiệp riêng. Xuân Nhi viết ca khúc đầu tay "Tình yêu và giọt nước mắt" khi mới 16 tuổi. Sau đó, những bài như "Kẻ đa tình", "Một lời cho mai sau", "Yêu trong lầm lỡ" được Lâm Hùng, Uyên Trang thể hiện và trở thành bản hit một thời.

Chị từng muốn trở thành ca sĩ. Nhưng năm 18 tuổi, chị lấy Tấn Bo, và giấc mơ ấy được cất đi. Hơn 20 năm qua, chị lo nhà, nuôi bốn con để chồng yên tâm chạy show, đóng phim. Có lần trên sóng truyền hình, Tấn Bo cảm ơn vợ vì luôn nhắc anh phải lạc quan, bởi với chị, gia đình là điều quan trọng nhất.

Lần trước lên tiếng, lần này im lặng

Vợ chồng Tấn Bo trong một chương trình truyền hình. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đây không phải lần đầu gia đình Tấn Bo đi qua giông bão. Năm 2019, vợ chồng anh vướng ồn ào nợ nần. Khi đó, Xuân Nhi đứng ra xác nhận khoản nợ là của mình, phát sinh từ một quán ăn làm ăn thua lỗ. Tấn Bo ký nhận nợ thay vợ. Cả nhà phải rời căn nhà ở quận 8, về ở tạm nhà người thân tại Bình Chánh, rồi chồng đi diễn từng show nhỏ để trả dần.

Mấy năm sau đó, thị trường hài thu hẹp, thu nhập của Tấn Bo giảm mạnh. Anh vẫn nhận sân khấu nhỏ, phim, chương trình truyền hình, có khi diễn trước vài chục khán giả, để lo cho vợ con.

Tấn Bo trong một clip chia sẻ trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Lần đó, Xuân Nhi lên tiếng để gánh phần lỗi về mình. Lần này, chị im lặng. Không ai biết người phụ nữ ấy đang nghĩ gì. Chỉ biết, khi người đàn ông trụ cột vắng nhà, một mình chị ở lại với bốn đứa con.

Tấn Bo đã nói lời hối hận. Phần còn lại sẽ do pháp luật quyết định. Nhưng có những người không làm gì sai vẫn đang phải lặng lẽ chịu chung nỗi buồn ấy.