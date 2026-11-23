Sau ba năm vắng bóng, LE SSERAFIM chính thức trở lại sân khấu MAMA 2026 với màn trình diễn được đầu tư công phu. Tuy nhiên, thay vì nhận về những lời khen ngợi, nhóm nhạc nữ nhà HYBE lại trở thành tâm điểm tranh cãi khi nhiều khán giả chỉ trích khả năng hát live và chất lượng tiết mục.

Ngày 21/11, LE SSERAFIM góp mặt trong đêm diễn thứ hai của lễ trao giải MAMA 2026, tổ chức tại Kyocera Dome, Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên nhóm xuất hiện trên sân khấu MAMA kể từ năm 2023, khiến màn tái xuất của năm thành viên nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ Kpop.

Trong lần trở lại này, LE SSERAFIM mở màn bằng ca khúc SAKI (feat. Aliyah's Interlude) thuộc album phòng thu thứ hai PUREFLOW pt.1. Sau đó, nhóm tiếp tục khuấy động sân khấu với phiên bản đặc biệt của SPAGHETTI (feat. j-hope của BTS).

Đáng chú ý, SPAGHETTI cũng là một trong những sản phẩm mang về thành tích nổi bật cho LE SSERAFIM tại MAMA 2026. Ca khúc giúp nhóm nhận giải thưởng "Bài hát hay nhất trong Top 10", đồng thời được vinh danh ở hạng mục "Màn hợp tác xuất sắc nhất". Dù sở hữu thành tích đáng chú ý, phần trình diễn của năm thành viên lại không nhận được phản hồi tích cực như kỳ vọng.

Ngay sau khi những đoạn video từ sân khấu MAMA được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, LE SSERAFIM nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Nhiều khán giả tập trung chỉ trích phần hát live của nhóm, cho rằng giọng hát thiếu ổn định, có những đoạn thể hiện rời rạc và chưa đáp ứng được kỳ vọng đối với một sân khấu quy mô lớn.

Bên cạnh vấn đề giọng hát, cách lựa chọn và triển khai các tiết mục cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người xem cho rằng tổng thể màn trình diễn chưa đủ thuyết phục, thậm chí gọi đây là một trong những sân khấu tệ nhất từng xuất hiện tại lịch sử MAMA. Những nhận xét gay gắt nhanh chóng lan truyền, khiến màn tái xuất được mong đợi của nhóm trở thành tâm điểm tranh luận.

Đáng chú ý, những phản ứng tiêu cực dành cho LE SSERAFIM xuất hiện trong bối cảnh nhóm vừa trải qua một cuộc tranh luận khác liên quan đến kết quả giải thưởng tại MAMA 2026. Cụ thể, IVE được xướng tên ở hạng mục "Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất", dù trước đó LE SSERAFIM được nhiều người dự đoán là ứng viên có khả năng giành chiến thắng cao.

Việc không chiến thắng ở hạng mục quan trọng, cộng thêm những tranh cãi xoay quanh chất lượng sân khấu, khiến sự trở lại của LE SSERAFIM tại MAMA 2026 trở nên nhiều sóng gió. Thay vì chỉ được nhắc đến như một màn tái xuất sau ba năm, nhóm phải đối diện với hàng loạt ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Dẫu vậy, những phản ứng trên mạng xã hội cũng chưa thể đại diện cho toàn bộ đánh giá của khán giả về màn trình diễn. Với LE SSERAFIM, sân khấu MAMA 2026 có thể xem là một dấu mốc đáng chú ý, đồng thời đặt ra yêu cầu lớn hơn về khả năng trình diễn live trong những lần xuất hiện tiếp theo.